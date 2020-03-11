【無關婚外情？！】張益贍遭台灣民眾黨開除黨籍　原因是「與其他政黨討論負面選舉操盤」　

更新時間: 2020-03-11 18:17

首次發稿: 2020-03-11 14:49

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台灣民眾黨今（11）日下午在臉書最新PO文指出，因有事證顯示，張益贍先生在未經本黨黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反本黨黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損本黨形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

中央社報導，台北市文化基金會副執行長張益贍，遭爆與黨團助理蔡宜芳婚外情，國民黨市議員應曉薇、民進黨市議員簡舒培皆要求張益贍請辭。張益贍稍早發表聲明，表示個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，將辭文基會副執行長。

據悉他將在今天辦理程序，辭去台北市文化基金會副執行長一職。

台北市副發言人戴于文表示，張益贍已向市長柯文哲報告辭職一事，柯文哲予以尊重，並希望張能妥善處理個人相關爭議。

首次發稿: 2020-03-11 14:49

【保母太盡責】台灣民眾黨爆不倫婚外情 中央委員張益贍停權、蔡宜芳另行調查

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）去年曾參選立委的民眾黨團助理蔡宜芳，與民眾黨中央委員張益贍傳出婚外情，民眾黨立委蔡壁如今天(11日) 受訪時說，張益贍是蔡宜芳選舉時的保母，蔡宜芳也坦言有發展到感情，蔡壁如形容「保母太盡責了」，會討論是否調整蔡宜芳職位。

據了解蔡宜芳今年29歲，與張益瞻年紀相差19歲。張益瞻是清大社會學研究所畢業，蔡宜芳則是清大材料工程博士班休學中。

聯合報報導，張益贍今透過簡訊表示，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予他處理個人問題的時間與空間。

台灣民眾黨今稍早發布聲明，指針對週刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，民眾黨中評會召開臨時評議會議，認為嚴重影響台灣民眾黨形象，今天決議張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職另行調查，後續將視調查結果進行處分。

中央社引述周刊王報導，蔡宜芳與張益贍多次私下幽會，並被目擊在車上激吻且進出汽車旅館；由於張益贍已婚有小孩，傳出婚外情後引發外界關注。

蔡壁如今天受訪時頻頻嘆氣，表示她原本不知道這件事，但昨天（10日) 深夜才看到訊息；蔡宜芳去年（2019年) 選舉時，一個人單身從高雄來台北奮鬥，當時民眾黨有保母制度，坦言「保母太盡責了」、「就水水的（台語漂亮之意）怎麼跟保母發展成這樣子」。

蔡壁如說，蔡宜芳本來是黨團助理，昨深夜已向她請假，並坦承與張益贍發展到感情，電話中一直哭，中午開會可能會討論調整職位。

媒體詢問，民眾黨是否要檢討保母制度。蔡壁如說，最近會花時間討論如何改善保母制度。

蔡壁如坦言，民眾黨是年輕政黨，此事確實影響到黨的聲譽；昨天得知此事後，有傳訊給民眾黨主席、台北市長柯文哲的隨行助理，柯文哲應該知道此事。

此外針對同時擔任台北市文基會副執行長職務的張益贍，涉嫌「蹺班」與民眾黨團助理蔡宜芳幽會。文基會聲明指出，將展開調查，若張未請假而缺勤，將以曠職扣薪議處，並視情節輕重記過。

台北市副發言人戴于文則表示，此事屬於私人領域問題，相信張益贍有能力妥善處理。

中央社引述周刊王報導，張益贍月領文化基金會14萬薪水，卻利用上班時間「蹺班」約會。

文基會表示，人事規則訂有相關請假手續，若張益贍沒請假卻無故缺勤，將以曠職扣薪議處，並會視情節輕重給予記過處分。

文基會也指出，全會薪資核定最高為10萬7000元，媒體報導張益贍月薪為14萬元不符事實。

張益贍是台灣民眾黨創黨幹部，去年8月宣布將退出民進黨，當時曾表示非常感謝過去支持了20幾年的民進黨。 張益瞻曾擔任過民進黨青年部主任。