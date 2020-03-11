台灣「天外天劇場」去留惹議　台中市府：尊重專業

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 文化部文化資產局請台中市府提供「天外天劇場」審議資料，台中市文化局表示，將於收到正式公文後提供。
有關天外天建築台中市政府文化資產審議過程及其結果，
聯合指出，位於台中火車站後方的「天外天劇場」1936年3月完工，是日本總督府技師齊藤辰次郎僅存的作品，劇場曾是日治時代設備最新穎的歐化劇場，地方仕紳吳子瑜獨資興建，輪流演出戲劇、電影、歌仔戲和新劇。建築被拿與「東京寶塚」比美。日本戰敗後，吳子瑜賣掉劇場，所得款項修建台北市中山北路上「梅屋敷」今日的國父史蹟紀念館。
現因台中市政府已公布審議結果，鑑於審議結果與台中市政府「
台中市府6日審議「天外天劇場」案，天外天劇場先於104年2月文化資產審議委員會上決議不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築；後經文史團體以新事證提報，今年1月13日調查研究發現事項提送審議會，決議屬新事證， 6日經審議會委員充分討論後，審議委員會仍決議維持104年審議結果，歷經兩任市府，均不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築。
台中市文化資產透露，審議會委員共有15名，當中3名府內委員未參與本案表決，出席的11名審議委員均為文史團體代表、建築學者、律師、文化資產學者等專業人士，均在超然客觀下進行文化資產審議。
文化局表示，針對「天外天劇場」案，從文化局已經舉辦超過15場相關會議，為了慎重起見，文化局於107至108年更委託學術單位進行專案調查研究，相關事證均有列入文化資產審議委員會討論內容。
後續天外天建築倘後續遇有文資法第20條第2項及暫定古蹟條件及
文化局向中央社指出，市府尊重各界意見，也尊重文資審議委員會的專業審議結果，會持續努力進行文化資產保護工作。至於文資局函請市府提供相關審議資料，市府將於收到正式公文後提供。