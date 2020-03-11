台灣「天外天劇場」去留惹議　台中市府：尊重專業

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 文化部文化資產局請台中市府提供「天外天劇場」審議資料，台中市文化局表示，將於收到正式公文後提供。

有關天外天建築台中市政府文化資產審議過程及其結果， 鑒於仍存有社會大眾重大爭議，文化部文化資產局將於10日函請台中市政府提供相關審議行政程序資訊， 確認是否符合文化資產保存法、古蹟指定及廢止審查辦法、 歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法相關辦法之規定。

聯合指出，位於台中火車站後方的「天外天劇場」1936年3月完工，是日本總督府技師齊藤辰次郎僅存的作品，劇場曾是日治時代設備最新穎的歐化劇場，地方仕紳吳子瑜獨資興建，輪流演出戲劇、電影、歌仔戲和新劇。建築被拿與「東京寶塚」比美。日本戰敗後，吳子瑜賣掉劇場，所得款項修建台北市中山北路上「梅屋敷」今日的國父史蹟紀念館。

現因台中市政府已公布審議結果，鑑於審議結果與台中市政府「 台中市東區『天外天劇場』調查研究計畫」調查成果仍有落差， 文化部文資局基於維護文化資產最大化立場， 為免該建築有立即遭受破壞可能， 業已聘請保全人員現場協助確認是否有拆除作為。

台中市府6日審議「天外天劇場」案，天外天劇場先於104年2月文化資產審議委員會上決議不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築；後經文史團體以新事證提報，今年1月13日調查研究發現事項提送審議會，決議屬新事證， 6日經審議會委員充分討論後，審議委員會仍決議維持104年審議結果，歷經兩任市府，均不予指定為古蹟，也不登錄為歷史建築。

台中市文化資產透露，審議會委員共有15名，當中3名府內委員未參與本案表決，出席的11名審議委員均為文史團體代表、建築學者、律師、文化資產學者等專業人士，均在超然客觀下進行文化資產審議。

文化局表示，針對「天外天劇場」案，從文化局已經舉辦超過15場相關會議，為了慎重起見，文化局於107至108年更委託學術單位進行專案調查研究，相關事證均有列入文化資產審議委員會討論內容。

後續天外天建築倘後續遇有文資法第20條第2項及暫定古蹟條件及 程序辦法第2條所訂「依法取得拆除執照，即將進行拆除者」、「 工程施工進行者」、「風災、水災、 火災及地震等天然災害發生危及建造物存在者」、「 其他可能而立即明顯之重大危險」事項， 文化部文資局將依據相關規定辦理逕列暫定古蹟作為， 俾爭取再行溝通空間。

文化局向中央社指出，市府尊重各界意見，也尊重文資審議委員會的專業審議結果，會持續努力進行文化資產保護工作。至於文資局函請市府提供相關審議資料，市府將於收到正式公文後提供。