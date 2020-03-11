武漢專機2班次返台　361人入住檢疫所隔離14天

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）經過多番波折，第二批滯留武漢的台人終於返抵國門了，361名旅客於昨晚到今天凌晨分別搭乘華航與東航專機返台，通過檢疫後，被分別送往3個檢疫所隔離14天；指揮中心也於今日上午10時召開記者會說明。

由於相關檢疫作業、旅客登機等問題，兩架次專機皆延後起飛，華航專機於9時46分從武漢天河機場起飛，於晚間11時35分抵達桃園國際機場；第2班的中國東方航空專機原訂昨晚8時起飛，也延遲起飛，於今天凌晨4時8分才抵台。

兩架飛機降落後滑行到601接駁坪，再緩緩移往原先安排防疫檢查的台灣飛機維修公司機棚，為保護所有旅客的隱私，在飛機停妥後，停機棚也立即關閉廠棚大門。

旅客抵台下機後，再度經過測量體溫、並填寫健康聲明卡與相關旅遊、居住史等資料，有症狀者直接送醫隔離治療，無症狀者則會後送至指定場所安置，進行隔離檢疫14天。

為了讓台人能住得安穩舒適，各檢疫所多有廣大的綠蔭，獨立衛浴的套房及電視等基本設備，也為了有小孩和老人須同住照料的國人備有二至三人的家庭房，其餘旅客則以「一人一室」為原則進行隔離檢疫。

武漢肺炎疫情延燒，首架武漢台人返台包機，在2月3日深夜返台，當時因登機名單沒有保障弱勢、登機檢疫粗糙、機上出現確診者等因素，導致後續包機時程延宕。經過兩岸協調後達成共識，昨天啟動第二批武漢專機，並由中華航空、東方航空各派出一架專機將台人載回台灣。

桃機國境單位統計，由於原訂搭機的旅客中有部分未報到、有些因檢疫問題被拒搭機，使得返台人數比原先規劃人數少。總計兩架次專機所搭載的旅客共361人，包括華航169人、東航192人。