【武漢肺炎】防疫隔離補償每日新台幣1000元　居家隔離、檢疫者和照顧者都能領

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）行政院公報今（10）日公布衛生福利部令，明訂因武漢肺炎（COVID-19）居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬，可申請防疫補償。每人按日發給新台幣1000元，且回溯到今年1月15日起施行。

嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法公布於在行政院公報網站。辦法明訂，經衛生主管機關認定受隔離或檢疫者未違反隔離或檢疫相關規定，就接受隔離或檢疫之日起至結束之日止之期間，得申請防疫補償，每人按日發給新台幣一千元。但有支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複領取。

辦法明訂，適用補償辦法者包含經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者；以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作的家屬（照顧者）。

所謂「生活不能自理」的受隔離檢疫者，包含失能者、失智者、身心障礙者、國小學童或未滿12歲者、或聘僱的外籍看護工確診COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）或其他因素不能提供服務，而必須由家屬請假照顧者。

同一受隔離或檢疫者的照顧者，請領防疫補償時，每日以一人為限。照顧者如同時為受隔離或檢疫者，於同一照顧期間或同一受隔離或檢疫期間，防疫補償僅得擇一請領。

依規定，防疫補償每人按日發給新台幣一千元，但有支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複領取。補償辦法自109年1月15日施行。

民眾欲申請防疫補償，應填具申請書，本人或其法定代理人要準備金融機構存簿封面影本；受雇人，則是由雇用人所出具受雇人請假及無支領薪資之證明；非受雇人，要提出本人無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書；無工作或未成年者，得提供無依其他法令規定領取性質相同補助之切結書；或是其他經中央衛生主管機關指定之文件、資料。

照顧者部分，要有本人或其法定代理人金融機構存簿封面影本；若為受雇人，則由雇用人所出具受雇人請假及無支領薪資之證明；非受雇人，一樣要提供無法從事工作及無獲得報酬、補償之切結書；若照顧失智症患者，要有神經科或精神科醫師出具確診為失智症之診斷證明書；或是其他經中央衛生主管機關指定之文件、資料。