【武漢肺炎】中國輕症治療效率高？！ 武漢14家方艙醫院今休艙停用

圖為2月6日方艙醫院剛啟用的情形 (中央社) 圖為2月6日方艙醫院剛啟用的情形 (中央社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國國家主席習近平今天(10日) 首度到新冠肺炎 (武漢肺炎) 重災區武漢視察，竟然讓武漢疫情出現「奇蹟般的進展」？！

中國媒體報導，專收2019年冠狀病毒疾病輕症病患的14家武漢方艙醫院，今天(10日) 已經全部休艙。自2月5日開艙啟用迄今35天，總共收治1.2萬餘名病患，均已出院或轉院。

中央社引述中國媒體報導，3月10日，首批建設、首批收治2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎, COVID-19, 新冠肺炎）輕症患者的武昌方艙醫院，成為武漢市最後一家休艙的方艙醫院。

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9日晚間，在武漢洪山體育館的武昌方艙醫院，還留在院內的49名患者，均已達到出院標準，正在收拾個人物品準備今天出院；院內醫護人員則對醫療設備、艙內外環境進行消毒殺菌。

武漢第一家啟用的江漢方艙醫院昨(9)日也宣布休艙，並創下「開放床位最多、累計收治人數最多、累計出院人數最多」的紀錄，累計收治1848人、轉出521人、出院1327人。

據統計，自2月5日開艙迄今，武漢14家方艙醫院1.3萬張床位，總共收治輕症武漢肺炎患者1.2萬多人；武漢平均每4名患者就有一人入住方艙醫院。

報導引述中國醫學科學院院長王辰表示，方艙醫院用最快的速度、最小的社會成本，達到迅速大幅度擴大收治容量的目的，雖非至善之法，但確是解決收治主要問題的實際之策。

方艙醫院屬野戰醫院概念，由一系列具有不同醫療或技術保障功能的「方艙」組合而成，具有早期治療的救治能力。

2月3日，武漢疫情正值高峰，由於定點收治醫院爆滿，官方宣布徵用武漢國際會展中心、洪山體育館與武漢客廳（中國文化會展中心），建設方艙醫院，用於收治武漢肺炎輕症患者，以免疫情持續散播；此後陸續增建至14家。

2月27日，央視新聞報導稱，隨著疫情趨緩，武漢共有48家定點醫院，空餘床位數已達6409張；方艙醫院也已實現「床等人」，空餘床位有5600張。

3月1日，武體方艙醫院宣布休艙，成為武漢第一家休艙的方艙醫院。當日，武漢新增武漢肺炎確診病例已降到193例。

湖北省衛健委副主任涂遠超3日表示，他們將根據疫情防控的實際狀況，逐步縮減武漢肺炎收治的定點醫院，有序關閉方艙醫院，逐步恢復正常的醫療秩序。

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中媒報導，專收新冠肺炎輕症病患的14家武漢方艙醫院，10日已全部休艙。圖為江漢方艙醫院9日休艙，醫護人員向治癒患者揮手告別。（中新社提供）中央社

國家衛健委醫管中心副主任翟曉輝8日表示，武漢定點醫院的床位數已經空出了近萬張，下一步將把剩餘的方艙，逐步實施分批縮艙和休艙計畫，力爭在3月10日左右把方艙醫院全部休艙，其後患者會先收治到其他定點醫院，定點醫院如果解決不了，再啟動方艙。

新華社報導，方艙醫院醫護人員仍將在駐地待命，隨時接受調度，救援物資和設備原地封存。

據湖北省衛生健康委員會通報，3月9日，全省武漢肺炎新增確診病例17例，均在武漢；目前仍在院治療1萬4957例。

在14家方艙醫院休艙前夕，中共中央紀委國家監委網站刊發評論說，方艙醫院的創設，是這次抗擊疫情「很關鍵的一招」，在「防與治」兩方面發揮了不可替代的重要作用，在疫情最為嚴峻、大量病患在社區和社會流動的關鍵時刻，加快了患者收治力度，有效降低了輕症向重症的轉化率。評論並表示，採用大規模的方艙醫院來防控疫情，是「中國公共衛生防控與醫療的重大創舉」，同時稱許方艙醫院是「中共高層領導有方」云云。

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事實上方艙醫院投入使用之初，曾面臨「可能交叉感染」、「那兒就是一個集中營」、「等死」等眾多非議，院方對此澄清說，由於病原相同，「交叉感染這個問題不是突出問題」。網上流傳的影片和圖片則顯示，「方艙內的輕症患者從容散步、休閒看書，甚至還一塊跳起了廣場舞，練起了太極」。

此外，中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉也於2月底的記者會表示，方艙醫院做到了「零感染、零死亡、零回頭」。

不過，澎湃新聞3月4日隨即披露，一名2月12日住進漢陽方艙醫院的男性患者李亮，經治療以及專家組會診確認後，於26日出院，但6天後在賓館隔離期間病亡。有中國專家直言，原因可能與官方制定的出院標準太寬鬆有關。

另有海外華文媒體因此質疑，馬曉偉「三零說」言過其實，「有多少人像李亮一樣治癒出艙後隔離時發病猝死，沒有得到披露？！」

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圖為江漢方艙醫院9日休艙，工作人員接出患者到指定隔離點。（中新社提供）中央社