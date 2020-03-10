Samsung Galaxy S20 5G全系列新機中華電信預購1小時額滿

今(10) 日中午12點開放中華電信網路門市及全台服務據點限量預購Sam sung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機，在中華電信5G開台前升級體驗方案「5G Pass體驗」及「5G VIP Pass 自動升級禮遇」的尊寵加乘下，於1小時內立即額滿， 獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512G星空灰亦搶購一空。依據中華電信預購盛況， 星空灰最受星粉愛戴，總佔比近5成(包含Galaxy S20/ S20+/ S20 Ultra)、中華電信獨家銷售的限定色晴空白也很夯， 佔比超過4成，相當受客戶青睞。此外，Galaxy S20+/S20 Ultra預購量近9成，顯示大尺寸為星粉首選。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示： 中華電信5G開台前升級體驗方案，成功帶動Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機預購熱潮。 中華電信不僅為國內唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者， 此次和三星合作獨家提供的Galaxy S20 Ultra 512G星空灰與Galaxy S20+ 128G晴空白兩款經典色系，亦深受客戶歡迎，感謝客戶的支持。 中華電信具備國內4G/5G最大頻寬、最佳頻位的優勢， 搭載三星首款支援5G服務的旗艦新機， 有信心為消費者帶來嶄新的飆網體驗。

凡至中華電信網路門市及全台服務據點完成預購的客戶， 不僅可於3月18日起優先領機， 搶先體驗Samsung首款5G手機的手感魅力， 還可享預購Galaxy S20 5G加贈的原廠無線閃充行動電源(原價2,490元) 及原廠配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機(原價5,490元)， 讓星粉備受寵愛。

另外，若是來不及預購的客戶， 只要於3月20日至4月30日新機上市期間完成購機程序， 享限量開賣登錄禮原廠無線閃充行動電源及原廠配件購物金1, 000元，贈完為止。更多中華電信Galaxy S20 5G新機資費訊息，請參閱https://cht.tw/c/ d27hh。