新北中山國中D.school防疫雙雄 自製紫外箱燈箱及消毒水霧機

新北中山國中D.school學校因應新型冠狀病毒 肺炎疫情，由生活科技老師李則叡、廖奕緯、 生物老師隋奇融及理化老師蘇彥學等，與學生共同製作「 簡易紫外線燈箱」及「消毒水霧機」，開學後各班推廣使用， 提升防疫工作的戰鬥力，家長們更放心送孩子來學校。

陳君武校長表示，因應防疫需求，特邀請中山D. School團隊成員運用設計思考解決生活中的防疫問題， 從學生的學習需求入手，製作出「簡易紫外線燈箱」， 下課時間學生可將手機或是個人用品文具放入中消毒， 放學後各班更可開啟「消毒水霧機」自動消毒整間教室， 除了減少人力負擔外，隔天上學時進入已消毒後的教室， 師生上課時也更安心，不僅強化防疫消毒工作， 也讓師生及家長放心，讓孩子的學習無後顧之憂。

生活科技廖奕緯老師提到，團隊老師兼顧防疫及學習， 教導學生運用簡易的電子五金材料及木料， 結合基本的配電應用及數位機具設計出創意兼具安全的「 紫外線燈箱」。基於環保， 用回收的寶特瓶及吸管組合成簡易的模型， 再結合水導電性製作自動水位偵測「消毒水霧機」， 可以按時進行噴霧消毒， 甚至可依班級大小及需求製作出不同的規格，更重要的是兩者製作成 本約900元，是市價四分之一不到的金額，經濟又實惠， 而且保證有貨。

七年級學生徐瑜佑說：「看到大家瘋狂的搶購消毒相關產品， 怕成為家裡防疫缺口，與學校老師製作『紫外線燈箱』及『 消毒水霧機』後，就再自製多個提供家人使用，不僅不會買不到， 甚至可依家人需求客制化，做出便宜又好用的防疫工具。」

家長會長許賢成也說：「開學前不斷要求孩子戴口罩及勤洗手， 後來發現學校自製「紫外線燈箱」及「消毒水霧機」後， 更放心讓孩子到校就讀，而且學生自製防疫工具，除了解決生活問題 外，也學習到生活中的知識，一舉多得。」

教育局表示，新北市為推動生活科技教育， 已建置9所旗艦學校打造史丹佛設計學院創新教育精神「D. School」和55所學校多功能生活科技教學工坊（ Techshop＋）， 因應防疫需求，設計素養導向及問題解決模式課程， 教導學生如何思考及採取行動，強化及落實生活中的防疫工作。