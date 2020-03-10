企業捐贈獲國際發明獎機能性布料 新北產學聯手製作防疫口罩套

興采實業響應防疫「超前部屬」 特別捐贈700碼環保機能性布料予新北市政府， 此布料曾獲得世界三大知名國際發明獎，具備防水、透氣、 除臭及防菌功能。教育局特別邀請亞東技術學院技術指導， 與本市樟樹國際實中師生共同設計「防疫口罩套」兼顧美觀與收納， 讓機能布料發揮最佳功能。侯友宜市長今(10)日也現場表示， 後續將製作1萬個「防疫口罩套」 優先提供本市高國中小第一線協助防疫之教職員或志工使用。

侯友宜市長表示，面對防疫關鍵期， 新北市各級學校包括市內大專院校開學後也進入整個防疫體系， 市府也做好全面的防疫工作， 肯定樟樹國際實中學生能夠結合業界與科大，共同研發「 防疫口罩套」，透過運用課堂所學，發揮技職教育務實致用的特色， 有助於校園防疫第一線的工作， 期許所有技高學子能夠勇於創新與挑戰，將技能回饋社會。

樟樹國際實中楊筑曲主任率領全國高中技藝競賽金手獎與流行服飾科 學生，透過「創意潛能」課程訓練以及亞東技術學院的技術指導， 發現在口罩套上加裝收納袋後可以減少使用後接觸細菌的機率。

參與研發的黃思穎同學提到，因為防疫導致口罩大缺貨， 為了保護自己與他人，配戴口罩是必須的，在ㄧ罩難求的狀況下， 為了延長口罩的使用期限，設計了可以收納的口罩套， 除減少接觸細菌的機會且方便攜帶及替換。 很開心可以用所學的專業，為這次防疫貢獻一份力， 不但讓自己的專業技能有所提升，更有滿滿的熱忱與成就感。

樟樹國際實中陳浩然校長說道：「學校目標為國際與創新， 本次是學生發揮創新的精神，更鏈結跨校合作面對真實世界的問題， 展現專業技能、動手實做、共同解決的能力， 嘉惠新北市學校達成創新加值，同時為世界防疫工作盡一份心力。」

教育局長張明文表示，新北市校園推動三級防護健康五原則策略， 包括在家先由家長量體溫、進校量體溫、 到校後隨時監測教職員工生健康情形與量體溫、勤洗手、 正確配戴口罩、保持教室通風、生病不到校等， 並掌握所有人員的出缺勤狀況，本次「防疫口罩套」 是產官學合作新典範的展現，同時也會將本次「防疫口罩套」 的製程， 開發成為本市職業試探暨體驗教育中心與技術型高中之相關課程， 從教育層面延伸對於職業試探與實作能力的培養。

新北自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質。在「專業技職」領域， 落實新課綱核心素養，啟發學生多元思考嘗試， 展現實作及問題解決的能力，培育具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才。