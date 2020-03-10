今年植樹節不一樣！ 北富銀贈送樹苗活動開跑

植樹節快到了，為鼓勵民眾發揮愛心養成回收好習慣， 用綠意打造美好生活， 台北富邦銀行特別準備一千株桂花和羅漢松樹苗要贈送來行客戶， 即日起至3/13期間只要到北中南20家贈苗分行完成臨櫃交易， 同時攜帶乾電池、舊手機、光碟片等指定回收物即可現場兌換樹苗， 每人限領一株，數量有限送完為止， 想要美化居家環境在家輕鬆享受森呼吸，可別錯過這次難得的機會!

北富銀執行副總郭倍廷表示，2020全民健康新主張，即使近期民 眾盡量減少出門和旅遊安排，仍有許多變通方式來親近綠意， 呼吸新鮮空氣，如北富銀不僅安排在植樹節發起贈送樹苗活動，讓民 眾宅居期間也能種樹怡情，更在活動期間於全台127家分行設置「 時空郵局」，只要來行交易就可向行員索取未來明信片， 寫下給自己或親友的祝福投遞到專屬郵箱， 北富銀將會在一年後把明信片寄送給收信者，相信一年後回頭來看這 段期間對生活的感觸與期許，會讓人更珍惜我們所擁有的健康、富足 與友愛。

此外，近來許多小農受疫情影響蔬菜銷量大減， 為扶持本土農業發展，同時幫助民眾增強免疫力， 北富銀決定為客戶免費「加菜」! 3/11~3/12兩天， 北富銀將在台北市的安和分行搭建一面美麗清新的蔬菜牆，牆上會「 種」滿與小農合作採購的當季盛產蔬菜， 凡來行客戶皆可自由從牆上採摘新鮮蔬菜免費帶回家中享用， 不用到市場就能吃到最健康的有機蔬菜， 快把握活動時間享受親手摘菜的樂趣吧！

北富銀長期關注環保及永續議題，不僅對內實施各項節能減碳方案、 逐年提高綠色採購比例； 對外推動數位金融服務以降低紙張及電能耗用、 創新綠色金融產品引導資金投入綠色產業鏈， 更積極發揮創意將永續倡議融入實體客戶活動中， 希望藉此讓永續理念延伸外擴觸及更多社會大眾， 共同攜手創造充滿希望的明天。

北富銀植樹節活動網址: https://www.fubon.com/banking/ edm/hot/20200312/edm.html