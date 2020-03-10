超「做座」！美國經典設計賈伯斯、比爾蓋茲搶著要　神奇角度台灣設計館搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「坐座做．做座展」透過椅子傳達台灣人生活風格的轉變，不只可見台灣設計脈絡，更可見國際工業設計經典之作Eames夫妻檔設計的躺椅，搭配互動科技以及實際體驗，更可動手設計屬於自己的椅子十分有趣，自即日起台灣設計館展至7月5日止。

日常生活中隨處可見的椅子成主角啦！經濟部與台灣設計研究院攜手推出「坐座做．做座展」（Sit Down Please）（以下簡稱做座展）由「東海醫院設計工作室」策劃，大玩文字遊戲「椅子可以做出來被拿來坐！」，透過椅子的演變窺見台灣人的生活樣貌，讓大家發現平時當慣配角的產品，其實竟隱藏許多細節。

「做座展」藉由三大軸線呈現椅子的故事，除了可見經典之作，也有多位台灣設計師的創意發想。策展人徐景亭表示，「坐是一種姿勢，座是一種象徵，而做是一種行動」，椅子是產業趨勢發展指標之一，也是具有文化象徵的產品，從這想法延伸三大展區，並設置動手做的區域。

進入展場首先看見50多張台灣椅陳列在平台上，像是伸展台上的模特兒，依創作年代排列，可見經典工藝以及當代創意，前半世紀的代表包含，1930年代農業社會的竹製家具、1950年代輕工業時期的塑膠製鬱金香椅、1960年代太空時期的圈椅等。



展場入口處（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

其中，指標性展品為日治時期顏水龍創作的竹製家具家具，被譽為「台灣工藝之父」的顏水龍認為，台灣具備足以誇耀世界的優秀特性，適合發展能發揮使用價值的工藝品，因而引進德國包浩斯學校的教育概念，期待推動工藝美術教育；顏水龍的包浩斯代表作「紅藍椅」，讓同一年代裡產生竹材與木材、東方及西方間的設計對話，而簡約的組裝結構兼備美感，也巧妙結合意象及完形。

另外，台灣新銳設計師共13位也參與展出，可見周育潤以台灣特有的「五角編」技法設計的「泡泡沙發」、設計師王俊隆及竹藝師合製的「作繭計畫-蠶絲竹編沙發」、許向罕的「Ｘ多元模組家具系統」，以仿生造造型透過數位列印，打造出特別的模組化設計。



「作繭計畫-蠶絲竹編沙發」結合自然生態及人文藝術，巧妙應用農村養蠶智慧研發永續設計獲各界好評（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

最經典的莫過於美國經典工業設計夫妻檔Charles and Ray Eames（以下簡稱Eames）於1956年發表的單人躺椅 Eames Lounge Chair & Ottoman，此作品不僅為美國MoMA、法國龐畢度中心等世界級美術館收藏，更獲蘋果電腦創辦人Steve Jobs、微軟創辦人Bill Gates爭相擁有，此張躺椅的秘密在於神奇的「15°」。

Eames夫妻當年測試各種角度，找出符合人體工學的關鍵數字，讓躺椅微微向後15度斜角，提供舒服的靠背，讓胸部處於平緩無壓的姿勢，徹底跳脫傳統座椅形式，更讓Eames在工業設計界中屹立不搖，這件作品本來是他們替金獎導演好友Billy Wilder量身打造，藉由真皮包覆橡膠椅墊減緩接合點受力，十分符合人體工學。



Eames於1956年發表的躺椅（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

對此，策展人在展品的背後設計一面動態投影牆，使用科學幫助觀者了解該躺椅使用起來舒適的原因，例如，靠背和座墊之間的角度可調整為105至135度，乘載使用者下半身脊椎的重量，使坐姿不會過於壓迫。

延伸上述概念，旁邊的展區設置三個高度的平台，開放試坐讓大家了解適合自我身形的坐姿，更近一步動手設計；展覽的折頁也融入工程圖慣用的格線系統，方便觀眾繪製並創作出屬於自己的一張立體椅子。

「做座展」自即日起台灣設計館06展區展至7月5日止，詳情請前往官網查詢。



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



形容事物所操刀視覺（圖/台灣設計館）