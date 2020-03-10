香格里拉台南遠東國際大飯店　一泊二食美食玩樂假期　超高CP值讓您玩得盡性省荷包

國內旅遊現正夯，還在計劃到哪出遊嗎？台南府城絕對是完美首選之一。古都歲月歷史的足跡，傳統小吃的美食誘惑以及國際五星級連鎖飯店的休閒設施與晶饌餐飲，絕對是您兩天一夜美食玩樂假期的最佳選擇。香格里拉台南遠東國際大飯店《一泊二食住房專案》，以優惠價享受寬敞舒適尊榮客房〈15坪〉的同時，更可與家人於酒店周邊探索，盡情吃喝玩樂，每房兩人成行最低5,600元起 (價值19,800元起)，除了翌日遠東Café活力自助式早餐，入住期間，還可盡享各項豪華閣貴賓廊專屬禮遇，包含全天候飲料茶點、晚間雞尾酒及自助小點，及西服熨燙等多項貼心服務。以上價格需另加10%服務費及5%稅

此外，《一泊二食住房專案》更提供午或晚餐，賓客可任選「遠東Café」豪華自助餐，一次嘗盡多樣繽紛異國料理，從創意開胃菜、生菜沙拉、日料海鮮、爐烤牛排、手工窯烤比薩、印度風情爐烤區以及甜點小品，餐後更有朱古力酒台現煮、現調飲品，咖啡、波霸奶茶以及各式精選飲品，應有盡有！亦可選擇，以江浙風味料理擄獲各方食客味蕾的「醉月樓」中餐廳，在擁有超過三十年精湛廚藝許忠賢主廚掌勺下，結合傳統與新穎兼容的滬式料理手法設計雙人精緻套餐，包含講究刀工前菜、經典招牌宋嫂鮮魚羹、滬杭東坡肉與上海小籠包，以及創意香橙沙丹蝦與上湯水蓮菜，份量實足，在擁有全市最高的景觀中餐廳醉月樓，獨特的環狀外觀設計坐擁360度環迴景致，府城風光盡收眼底，白天居高臨下坐擁寬廣視野，府城夜景更具清雅浪漫，一次擁有視覺與味覺雙重享受！