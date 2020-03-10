第二批武漢包機起飛　採檢陰性者方可登機　預計10日晚間400多人返抵台灣

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）負責第2梯次武漢包機的華航客機今（10）日中午已從桃園國際機場起飛，預定接回滯留武漢台灣民眾後，晚間8時15分返抵台灣。

第2梯次武漢包機於10日執行，分別由中華航空股份有限公司及中國東方航空各執飛一航班，共載送400多人。

包機上配有4名醫師（包含領隊、檢疫醫師，以及小兒科、婦產科醫師）、9名護理師隨行，因應老幼婦孺的突發狀況，做最好準備。

華航包機上午停靠在桃機602接駁機坪，負責執行武漢肺炎防疫的衛生福利部疾病管制署、航空公司人員忙進忙出，包括各項儀器、藥品與醫療物資都運上飛機，機組人員也加強消毒清潔等。

指揮官陳時中說，此次返台者包含弱勢優先名單，且兩岸有達成共識，因飛機為密閉空間，執行包機任務的華航和東航都會遵照一定的檢疫標準且會採檢陰性、沒發燒才登機，400多人返台後分置在3個檢疫所。

聯合報報導，根據桃機資料，華航航班編號CI542、航機編號B-18360，中午12時從桃園起飛，晚間8時15分抵達桃園，預計在602機坪。至於東航的時間，目前仍未收到確認訊息。

據了解，華航將用A330-300廣體客機執行此次包機，經濟艙座位277個、商務艙30個。