快訊！「口罩實名制2.0」12日起預購　約233萬人份　26日起取貨

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，「口罩實名制2.0」將於12日（本週四）推出，採網路預購、超商取貨，每筆訂單需自費7元運費，目前試營運僅提供成人口罩，首批預購者於3月26日起可取貨。

指揮中心表示，「口罩實名制」實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，經過政府、民間業者資訊人員日以繼夜開發測試後，將於3月12日（本週四）推出「口罩實名制2.0」。

3月12日起開放的首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片(約233萬人份)預購量，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

指揮中心物資組組長王美花表示，口罩仍以實體藥局通路為主，網購是讓無法排隊的上班族多一個管道。未來會把藥局和網購的一致規劃，網購不會減少實體供應量。

購買制度及原則如下：

預購登記日為3月12日至18日截止，不受身分證末碼單雙號分流限制。

成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款(ATM、網路銀行或信用卡)。

成功預購者可於3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取(代領者亦須持上述證件)，逾期未領者視同放棄領取資格。

若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤， 並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記 。

。 購買原則與實體通路相同，本次試營運僅提供成人口罩。(成人口罩7天內3片，每片5元)。

使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。

每筆訂單需自付7元物流處理費。

指揮中心指出，上述網路預購機制是提供3月26日至4月1日可購買口罩額度，將視試營運狀況後再行調整，另民眾若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。