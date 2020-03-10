【武漢肺炎】中國領導人習近平終於到武漢　「考察疫情防控工作」

圖為戴著口罩的習近平 (右2)3月2日攝於北京軍醫學院 (美聯社) 圖為戴著口罩的習近平 (右2)3月2日攝於北京軍醫學院 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國稱為新冠肺炎的武漢肺炎(COVID-19）疫情持續，但在外界看來，中國病例數字似乎有強制降溫的跡象。

香港媒體引述央視新聞報道，今天（10日）上午，中國國家主席、中共總書記習近平搭乘飛機抵達疫情重災區湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望並慰問奮戰在一線的眾多醫務工作者、社區工作者、基層幹部、志願者和患者群眾等。

據中國國家衛健委網站消息，截至3月9日24時，現有確診病例17721宗，累計治愈出院病例59897宗，累計死亡病例3136宗，累計報告確診病例80754宗，現有疑似病例349宗。累計追蹤到密切接觸者675338人，尚在醫學觀察的密切接觸者16982人。

3月9日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19宗，新增死亡病例17宗（湖北17宗），新增疑似病例36宗。當天新增治愈出院病宗1297宗，解除醫學觀察的密切接觸者4148人，重症病例減少317宗。

官方新華社對於習近平前往武漢的報導相當簡短，但配上了一張超大圖卡。報導全文如下：

10日上午，習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。（記者張曉松、朱基釵）

新華社超大圖卡如下:

圖/新華社