【武漢肺炎】南台灣美術館6月起修館不休館　美國藝術家特展延後登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 高雄市立美術館受到新冠肺炎疫情影響，將延後美國知名錄像藝術家湯尼．奧斯勒個展，該館將於6月起閉館整修至今年底，兒童館則照常營業。

新冠肺炎疫情延燒，國際上已有多所重要博物館自上（2）月起為防疫新冠肺炎臨時閉館，觀光客熱愛的巴黎羅浮宮更是首當其衝，高雄市立美術館(以下簡稱高美館)也察覺危機，該館發布新聞稿表示，決定將原計4月開幕的年度特展《黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒》順延至今年冬季開展，原訂下半年度啟動的修館計畫則將提前至6月上旬動工。延伸閱讀：武漢肺炎衝擊法國羅浮宮 今起閉館旅客超失望

紐約知名錄像藝術家湯尼．奧斯勒（Tony Oursler）亞洲首次大型個展《黑盒－幻魅於形》原訂4月11日至7月26日展出，近日因觀察美國疫情有升溫之勢進入緊急狀態，恐面臨航班調度影響藝術家來台佈展、作品運輸等時程等諸多因素。

為免觀眾因此向隅，館方今（9）決定重新調整營運日程，將原規劃於下半年度啟動之「修館不休館」高美館第三波展覽空間改造計畫提前至6月開始動工，屆時館體將暫停服務至今年冬季，以進行公共空間、展覽場域和內部軟硬體更新等機能強化。

然而，為因應特展延期，高美館將於原開幕日邀請奧斯勒親自進行「線上展覽」，透過影像講述他心中對「『留臉』忘返─台灣獨家徵臉活動」的幸運兒面孔，成為本次台灣新作的靈感謬思的期待；同時，奧斯勒也將會透過線上導覽等企劃活動與台灣觀眾對話，為預定展出作品進行暖身導覽。

美術館展覽空間將於6月起暫停服務至今年底，屆時特展《黑盒－幻魅於形》將作為改造空間重新啟用之首展與觀眾見面。高美館閉館期間，戶外型展演、教育推廣活動不間斷，將持續提供市民朋友優質的藝文體驗。

因應年度展館升級整修，高美館《以光織界：徐永旭的藝術世界》、《奔．月－劉國松》、《南方作為相遇之所》與《2020高雄獎》四檔精彩展覽，將展期延長至本年5月31日；而廣受高雄藝術圈關注之「市民畫廊｣及｢創作論壇｣徵件，高美館同時考量目前預排檔期已屆2022年，為免藝術家申請通過到展出等待期間過長，高美館「市民畫廊」和｢創作論壇｣兩項徵件計畫將於今（2020）年暫停辦理，2021年恢復收件評審。

高美館修館暫停服務期間，地下B01展廳《凝視與穿越：藝術典藏中的高雄百景》開放免票參觀，兒童美術館營運時間如常。更多相關資訊請至高美館官網或臉書查詢。