正能量大法好！泉州飯店倒塌中媒初期不報導死亡人數

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國泉州欣佳快捷酒店被改造成收容武漢肺炎確診患者的隔離據點，3月7日驚傳倒塌意外，將近70人遭活埋的慘劇。中國政府在武漢肺炎疫情中倡導「正能量」，連酒店倒塌的意外也不放過，在中媒一開始的新聞標題中完全看不到死亡數字。

中國泉州欣佳快捷酒店2013年開幕，樓高7層，在武漢肺炎疫情發生後，被徵收改造成集中隔離病患用的觀察點，3月7日晚間突然倒塌，現場搶救的消防人員表示，已救出57人，其中10人死亡，尚有23人遭埋。

中國微信公眾號「曾穎眼中的世界」以「從泉州酒店倒塌沒有一個“死”字的新聞看正能量新聞的寫法」評論。事故剛發生時，中國媒體對於死亡人數閉口不談，大肆宣傳「正能量」，從出動了多少台消防車、救護車到多少人被安全救出，無一不談。

文章中列舉中國權威媒的報導，包括人民日報的「泉州一酒店坍塌被困約70人，系新冠肺炎醫學觀察點」、新京報的「泉州坍塌酒店已救出48人，國務院安委辦副主任凌晨抵達」，標題及報導內容中，連消防車出動了多少輛都清清楚楚，唯獨死亡人數，不可知。

公眾號中指出，但直到此時（截稿），15個小時已過去，所有新聞，除了獲救者數字略有變化，依然沒有一個字提到了死亡人數。好像這是這條新聞中頂不重要頂不重要的一個元素，「這難道是一個奇蹟？」

該公眾號比對相同媒體對國外相同塌樓事件的報導，死亡人數完整的放在標題裡當做首要元素，並提出質疑，「難道只有外國人的死，才算死？這也許就是傳說中的正能量新聞寫作法——要給人希望：寫死亡數，是負能量，寫獲救人數，是正能量。總人數減去正能量，就等於負能量。」

有網友看了文章後表示，「處在非常時期，受害者又跟新冠（武漢肺炎）疫情有莫大關係，所有人都是如履薄冰，生怕一句話沒說對就被穿了小鞋。」「有些人到死了連數字也不是」「是啊，幹嘛要知道死了多少人呢？負能量！我們應該感恩！媒體怎麼不報導正能量呢？壓在下面的人應該感恩啊。這麼多救護人員，這麼快速度，沒有全死，應該感恩啊……」