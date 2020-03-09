臺灣最大傳統建築群聚園區在新店 預計111年完工

位於新店的劉氏古厝歷史建築群於今（9）日進行異地重組工程開工典禮，移置到新店中央新村北側公園用地，面積達5,600平方公尺，預計於111年完工後，將成為臺灣最大面積的傳統建築群聚園區，提供民眾一個結合歷史與休憩多功能場所。
原位於新北市新店區十四張地區之「劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」等劉氏古厝群歷史建築重組工程於今（9）日舉行開工典禮，新北市副市長吳明機親自蒞臨，現場包括劉氏宗親會、議員及當地里長等民意代表到場觀禮，場面隆重，冀望後續重組工程圓滿順利，預計111年完工。
分別因興建環狀捷運工程、中央新村北側附近地區區段徵收而需搬遷重組的「劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」於100年8月、101年8月及103年3月登錄為歷史建築。此三棟劉氏古厝均以異地重組方式，移置新店中央新村北側附近地區都市計畫北側之公園用地範圍內，基地面積為5,600平方公尺，重組後將會是臺灣最大面積的傳統建築群聚園區。其園區內之劉氏古厝，是繼五股「守讓堂」之後，本市第二例異地重組之歷史建築，具有歷史傳承意義，而整體完工後將開放民眾參觀。
新北市副市長吳明機表示，劉氏古厝歷史建築群之重組工程開工象徵著工程執行階段的開始，除了代表新店區劉氏聚落的重要里程碑外，也代表了新北市政府在古蹟保存、捷運建設及都市更新三個不同議題中，藉由此次重組工程，讓市民看到都市進步，同時也可以保留過去傳統發展的歷史脈絡。完工後能夠提供當地居民一個新的休憩場所，期待藉由傳統空間元素的注入，能夠對本區的都市環境帶來嶄新的風貌。