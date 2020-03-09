臺灣最大傳統建築群聚園區在新店 預計111年完工

位於新店的劉氏古厝歷史建築群於今（9） 日進行異地重組工程開工典禮，移置到新店中央新村北側公園用地， 面積達5,600平方公尺，預計於111年完工後， 將成為臺灣最大面積的傳統建築群聚園區， 提供民眾一個結合歷史與休憩多功能場所。

原位於新北市新店區十四張地區之「劉氏家廟（啟文堂）」、「 劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」 等劉氏古厝群歷史建築重組工程於今（9）日舉行開工典禮， 新北市副市長吳明機親自蒞臨，現場包括劉氏宗親會、 議員及當地里長等民意代表到場觀禮，場面隆重， 冀望後續重組工程圓滿順利，預計111年完工。

分別因興建環狀捷運工程、 中央新村北側附近地區區段徵收而需搬遷重組的「劉氏家廟（ 啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」於10 0年8月、101年8月及103年3月登錄為歷史建築。 此三棟劉氏古厝均以異地重組方式， 移置新店中央新村北側附近地區都市計畫北側之公園用地範圍內， 基地面積為5,600平方公尺，重組後將會是臺灣最大面積的傳統 建築群聚園區。其園區內之劉氏古厝，是繼五股「守讓堂」之後， 本市第二例異地重組之歷史建築，具有歷史傳承意義， 而整體完工後將開放民眾參觀。

新北市副市長吳明機表示， 劉氏古厝歷史建築群之重組工程開工象徵著工程執行階段的開始，除 了代表新店區劉氏聚落的重要里程碑外， 也代表了新北市政府在古蹟保存、 捷運建設及都市更新三個不同議題中，藉由此次重組工程， 讓市民看到都市進步，同時也可以保留過去傳統發展的歷史脈絡。完 工後能夠提供當地居民一個新的休憩場所， 期待藉由傳統空間元素的注入， 能夠對本區的都市環境帶來嶄新的風貌。