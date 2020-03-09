中華電信推多元支付優惠　攜手商家一起為防疫盡力

中華電信響應政府全民防疫呼籲，推出多元支付防疫優惠方案， 鼓勵商家採用無現金交易，即日起至4月底前，商家申租「 中華電信多元支付服務」，可享每月租費600元的優惠價， 服務開通後再回饋Hami Point 100點，期望利用無現金交易服務，減少金錢接觸， 降低商家與消費者之間交互感染的風險。

現金交易增加病毒傳染機會，以「刷卡代替付現」降低感染風險

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情全球蔓延， 民眾忙著購買口罩、酒精、漂白水等防疫品， 卻不知平日交易使用的現金，也是病毒傳播的媒介之一。 根據美國一項DNA測序研究指出，一張鈔票含有3千餘種細菌及病 毒；消基會也檢測出，100元鈔票表面有超過100萬株以上的細 菌量，證實鈔票確實有可能成為疾病傳播媒介。 近期疾管署防疫中心即呼籲民眾，叫外送時以「刷卡代替付現」， 避免現鈔成為傳播媒介、減短取餐時間，有效降低感染風險。

中華電信無現金交易完整解決方案，讓您交易更安心

「中華電信多元支付」服務，針對實體商家交易提供有線、 無線刷卡機，整合信用卡、悠遊卡、一卡通、愛金卡、Line Pay、街口支付等15種以上支付工具於單一卡機， 除支援商家多元支付服務外，亦可整合於自販機、咖啡機、 自拍機等物聯網設備。透過一機靠卡或掃碼， 不假他人手即能快速完成結帳，提供安全、 便利又快速的無現金交易服務。此外，中華電信也提供「中華支付」 服務，整合HiNet上網帳號、 手機門號及市內電話等三大帳單收款方式，並加入信用卡、ATM、 超商繳款、支付寶等多項線上付費機制，提供消費者與線上商家在宅 消費的安心收付款管道。

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