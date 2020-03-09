臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超548.19億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/3/2~2020/3/6）外資在集中市場總買進金額為2,146.28億元，總賣出金額為2,694.47億元，賣超為548.19億元，另統計自2020年年初至3月6日止，外資總買進金額為1兆4,828.34億元，總賣出金額為1兆7,103.17億元，累計賣超為2,274.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆4,666.14億元新台幣，占全體上市股票市值的42.18%，較2月27日的14兆5,008.84億元新台幣，減少342.70億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：金像電：買進52,463千股，賣出19,684千股，買超32,779千股。

第二名：晶電：買進63,303千股，賣出32,454千股，買超30,849千股。

第三名：欣興：買進60,884千股，賣出45,575千股，買超15,309千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進233,350千股，賣出307,185千股，賣超73,835千股。

第二名：台積電：買進118,450千股，賣出190,429千股，賣超71,979千股。

第三名：國泰金：買進28,606千股，賣出85,615千股，賣超57,009千股。