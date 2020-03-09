新北防疫公私協力 書商線上教學資源親師生免費用

新北市教育局因應防疫超前部署，除率全國之先公布「 新北市各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』停課、 補課及定期評量應變計畫」， 更進一步邀請三大書商建置線上學習資源，提供新北市教師免費下載 教科書教材、講義、習作、學習單及多媒體影音等多種學習檔案， 以規劃線上補課計畫，另亦開放家長及學生下載使用， 以確保學生停課不停學。

教育局長張明文表示，防疫不能中斷學習，新北市秉持「超前部署」 、「停課不停學」及「公私協力」的原則，透過與業者攜手合作， 希望讓老師能夠以最簡單、最快速的方式運用線上教學資源， 學校有更多資源可規劃線上彈性補課計畫， 以減少復課後補課時數過多的衝擊。

新北市教育局與教科書商合作， 將線上教學資源同步介接到新北市親師生平臺， 老師只要用公務帳號登入，就可免費的下載使用書商所提供的各項學 習資源。例如：康軒建立「防疫專區-跟著康軒不停學」資源網站， 教師可至網站中下載教學所需的影片及學習教材，並且可透過「 EASY派系統」，由教師在線上派題，讓學生即時在線上作答； 翰林則推出防疫不停學的學習資源，學生在停課期間可取得自學包， 可依據停課期間選用內容，亦架設「TEAMS教學測驗管理系統」 ，老師只要選影片與試題派發給學生，透過系統管理， 就能在遠距線上補課。

此外，南一推出「南一自學特別企劃」 特別於防疫期間免費開放各級學校學用版OneBook 智慧電子書，打開網頁即可瀏覽學用版的課本與習作， 再搭配完整豐富的數位多媒體資源（動畫影片等）， 幫助孩子了解課程知識，強化學習記憶。 除了有跟紙本教科書一模一樣的頁面，同時有線上化的佈題解說、 練習、影音動畫、評量等互動功能，並支援各種系統及電腦設備。

教育局表示，若遇停課狀況，將積極協助各校師生及家長善用各類線 上平台及教學資源，讓學生不因疫情而影響學習。 教育局也特別提醒，如果學校教師有使用各書商線上資源的需求或疑 問，歡迎接洽各校書商的業務窗口，可獲得最直接快速的協助。