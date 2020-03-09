〈財經主筆室〉各國5G定價都頭痛 1399資費我民眾會買單？

台灣三星上周舉辦 Samsung Galaxy S20 系列台灣上市發表會，隨後包括中華電信、台灣大哥大及遠傳等電信三雄，趁搭新機銷售紛紛公布5G早鳥方案，台灣電信業5G大戰儼然提前開打。電信三雄雖然對5G開台後實際資費至今仍未鬆口，但由各家業者趁著新機銷售發布的補貼方案來看，1399元將是未來台灣5G吃到飽資費的基本門檻，只是這個價格並不太親民，未來消費者買不買單？電信業者仍有很大考驗。

國家通訊傳播委員會(NCC)日前曾喊話，盼台灣未來5G資費合理價應訂在1,300元上下，好讓消費者覺得用得起，以這次電信三雄5G早鳥方案來看，似與NCC價格期待差距不遠，只是官方所認為的合理價格，與民眾的期盼似有不小落差。

據21世紀基金會過去曾公布調查結果，目前全台手機用戶大約73.9%月租費都不超過900元，未來5G上網速度變快後，有72.6%受訪者仍認為月租費不能超過千元以上，民眾期盼價格顯然與NCC官方合理價有差距，顯見民眾已習慣台灣物美價廉的上網環境，未來5G價格如果大幅上漲，民眾接受程度似乎不太高。

其實，5G資費該怎麼算？電信業者該如何為5G定價、吸引消費者使用，目前已是各國電信商頭痛的問題。據5G已經上路的中國及韓國經驗，5G資費大約介於新台幣500~2,500元之間，大多是超過千元以上，中國5G資費門檻較低，但取消了吃到飽，依照不同網速、流量提供多種不同套餐選擇，每月最低人民幣128元(約新台幣555元)起跳，最高資費達人民幣598元(約新台幣2,596元)，且首度採取按上網速度定價的方式，沒有吃到飽套餐。

韓國是全球最早啟動5G商轉的國家，自2018年12月1日為企業戶推出5G商業服務，2019年4月正式開台後，至去年底已累積近500萬用戶，韓國三大電信商(SK電信、KT及LG U+)預計到今年底有望達到1,000萬5G用戶，韓國三星就透露，韓國5G成長快速的原因，主要來自於覆蓋率、資費及5G手機的補貼。

韓國5G覆蓋率已達85個城市，且有比4G更有吸引力的資費、數據使用無限制、加上手機補貼，吸引許多用戶升級，做法上是讓手機與系統商的升級方案盡量無痛，例如拉長手機分期付費時間、優惠舊換新，讓消費者認為買5G手機更划算等，有助於5G的滲透率。

台灣4G涵蓋率、速率表現、平均流量都是全球數一數二，資費卻是超低水準，只能用物美價廉來形容，台灣5G頻譜競標才剛結束，5大電信業者力拚今年第3季5G商轉，消費者最快可在今年7月使用5G服務，但台灣5G頻譜標金超高，高標金會使得業者在執行基地台布建、提升覆蓋率等計畫時，面臨資本調配的取捨，若前期基地台覆蓋率不足將影響網速，成為令消費者擔心的問題。