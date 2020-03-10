〈時評〉台灣電信三雄5G大戰暖身中　全球中規美規先對決

台灣5G第一階段競標落幕，標金如失速列車衝破新台幣1380 億元，加上後續5G建設，將多面夾殺電信業獲利，而第 二階段的5G位置競標是否會... 台灣5G第一階段競標落幕，標金如失速列車衝破新台幣1380 億元，加上後續5G建設，將多面夾殺電信業獲利，而第 二階段的5G位置競標是否會再掀起一場銀彈大戰，仍有 待觀察。 中央社記者徐肇昌攝 109年1月16日 (來源 中央社)

台灣5G開台後資費如何定價，電信三雄各有盤算要搶客，同一時間，5G規格全球兩大陣營已經確立，一個是美規5G，一個是中規5G，目標是一年3兆美元產值的全球行動通訊產業，可能是人類第四次工業革命主導權爭奪戰。

不用懷疑，未來5G自動化技術，會讓您在選擇自動車、5G手機、或5G自動化技術時，必須面對一個選擇，就是要選擇中規或美規的？

中國現在正手忙腳亂解決新冠肺炎疫情，但是美國打擊華為的行動，並没有絲毫鬆動，國會、白宮都在動員，一方面運用司法手段，一方面拉幫結派，要建立新的美規5G團隊。

華為佈局5G已至少10年，目標是全面接管全球行動通訊及未來自動化技術的大市場，它真正的潛力在未知的發展，而不是已知的市場。為什麼美國建國2百多年，會這樣顧忌一個科技公司？它掌握的優勢包括：(一)全球第一的專利數，（二）價格彈性最大，甚至可以免費贈送電信設備、(三)海量資料運用最多，是第二大對手愛立信數倍、(四)設備商服務人員近20萬，比愛立信多一倍以上，服務快速週到。

過去2G到4G，FDD分頻雙工技術領導權都是美國公司，但是現在TDD分時雙工技術取得領先，美國才警覺5G技術已無領導地位了。

為什麼美國無法接受華為主導5G技術？簡單說，就是複雜的軟體控制了一切，很多安全、利潤、科技發展的環節，都會被華為掌握，美國在未來科技發展的大餅中，再也無法獨享主宰的利益了。

5G時代，主宰的一方，可以直接控制自動汽車，切割指引自動汽車的網路，甚至掌握國家數位神經中樞，也就是說，華為可以透過5G的掌握，直接控制航空、航海、公路、鐵路、國防、甚至連道路的紅綠燈都可以直接操控，又豈止是5G手機市場而已，這樣的趨勢變化，美國怎麼可能容忍？

華為現在已經完成從市場、規格到成本競爭各方面部署，美國根本瞠乎其後，要想後來居上，最理想的狀況是再建立一套可行，而且被盟友接受的5G新規格，雙方異軌，但是並行，不過這一條路走來，曠日費時，所以美國的策略是一方面拉住華為前進的雙腳，另一方面是想方設法趕快建立一套美國能夠徹底掌握的新5G規格系統。

如何後來居上，或至少平行並進，是美國當前最大的挑戰，能否成功，尚未可知，不過值得美國警惕的是，中國已經把注意力看到6G世界了，這又是一個什麼樣的未來？世人都在好奇。