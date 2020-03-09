台灣公視8千萬元搭建「中華商場」撤了！ 期待「天橋上的魔術師」明年精彩上檔

為了能夠讓辛苦搭建的片場讓更多人看見，公視8日邀請媒體參訪團參觀片場。中央社 為了能夠讓辛苦搭建的片場讓更多人看見，公視8日邀請媒體參訪團參觀片場。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）公視旗艦戲劇「天橋上的魔術師」還原80年代中華商場的片場掀起熱議，美術指導王誌成昨(8)日表示，搭景如跟時間賽跑，壓力很大，但看到演員、劇組順利完成拍攝，心裡很過癮。

「天橋上的魔術師」汐止片場公開後，真實還原的中華商場在網路上掀起熱烈討論，公視原本計劃透過募資將片場保留下來，等殺青後開放民眾參觀、回味當年中華商場的風光。現在卻因武漢肺炎(COVID-19, 新冠肺炎) 疫情而決定喊卡。

綜合《聯合》與《中央社》報導，為了能夠讓辛苦搭建的片場讓更多人看見，公視8日邀請媒體記者參觀片場。

中央社引述公視總經理曹文傑表示，這座片場的一磚一瓦、每個道具、商店裝潢，都是劇組美術團隊的心血，但本來規劃時片場就是一次性的場景，因此縱使覺得可惜也必須拆掉。但曹文傑強調，「天橋上的魔術師」預計明年(2021年) 上檔，觀眾將可再次目睹中華商場的風采。

耗資8000萬的場景8日已經開始分階段拆除，是否會感到捨不得呢？導演楊雅喆毫不猶豫回答：「不會。」

楊雅喆表示，比起場景，更希望這段時間辛苦維護的美術組、製作組同事可以早點休息，若還要服務參觀者，撤景時間一延再延，「對他們也滿不公平的，這讓我比較捨不得，還是要趕快處理掉（場景）。」

美術指導王誌成也苦笑透露，拍攝期間每天都有人想混進片場，有人翻牆、也有人大老遠從南部來，就是想「參觀」。

「天橋上的魔術師」總斥資2億、拍攝108天，在汐止2.5公頃空地搭建起中華商場，片場還原當年中華商場一樓至三樓的50間店面及住家，所有細節及質感都是美術團隊透過前期資料搜集、田調，以及與劇組、導演不斷溝通後搭建而成。

3層樓分別拆成平面，開拍前3個月就在搭建，但開拍後仍有部分場景還在搭建。

80年代唱片行 (中央社)

美術指導王誌成（上圖左）8日受訪表示，光搭景就花了這次製作費新台幣8000萬元，而且很任性地將2.5公頃片場中的場景搭到最滿的狀態。右為導演楊雅喆。中央社

商場2樓餐廳內的廚房都忠實呈現。圖/中央社

片場中哪個場景最困難？美術指導王誌成透露像是「佳佳唱片行」、「世界點心」這樣有品牌的老字號商店，還原起來較有壓力。首先需要取得品牌的授權，其次也不希望品牌老闆看到後感到失望，好在品牌都願意大力支持。

除了中華商場的實景外，「天」劇也有許多魔幻場面要用特效，也是拍攝殺青後的工作，楊雅喆自認，「天」劇導演的位置沒有太重要，反而他要聆聽每一組的建議，「這是一個集體創作。」

美術指導王誌成過去曾經與李安、侯孝賢等名導合作，也是去年賣座國片「返校」的美術指導。他在片場接受媒體訪問時表示，去年(2019年) 8月開始搭景，11月中劇組進場開始拍攝，整個過程都在跟時間賽跑，美術組壓力真的很大，他也常常因此失眠。

王誌成說，光是搭景就花了「天橋上的魔術師」製作費新台幣8000萬元，而且很任性地將2.5公頃片場中的場景搭到最滿的狀態，最後看到演員演出、劇組拍攝時都很順利，心裡真的覺得很過癮。

導演楊雅喆表示，此次拍攝這檔影集，縱使前期資金相當雄厚，高達1.55億元，但是對於要如此真實還原中華商場場景以及80年代時城市的面貌，劇組還是耗費許多心力，壓力非常大。

楊雅喆說，這次「天橋上的魔術師」規模不同以往連續劇，可說相當巨大，因此導演的位置相對不若過去，大多站在聽取各個團隊意見然後整合的位置。

楊雅喆表示，這齣戲集體創作的部分很多，包括後期的動畫、特效都需要很多心力。片場沒有辦法顧及或是還原的部分，就得要靠特效將當時城市的建築「一棟棟種回去」，這個部分也會相當辛苦。

飾演貫穿全劇「魔術師」一角的演員為莊凱勛，楊雅喆讚他相當敬業。為了讓戲劇呈現能夠更好，花了很多時間練習魔術技巧，學習魔術，有時候還要因拍攝角度問題調整，角色難度很高。

楊雅喆說，這個角色在劇情中占有很重要的比重，請大家拭目以待。

當年商場2樓軍用品店走廊也如實呈現。中央社

公視戲劇「天橋上的魔術師」還原80年代中華商場的片場掀起熱議，公視8日邀請媒體參訪團參觀片場，全劇導演楊雅喆（中）、美術指導王誌成（右）與公視總經理曹文傑（左）在天橋場景合影留念。中央社記者