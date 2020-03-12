〈時評〉美國未與台灣建交，是不能也？是不為也？

二0一六年，台灣與美國分別政黨輪替──在台灣，中國國民黨（馬英九）交棒，民進黨（蔡英文）接棒；在美國，民主黨（歐巴馬）交棒，共和黨（川普）接棒。三年多來，美國通過許多友台法案和國會決議案，台灣與美國的關係，顯然有長足的突破性進展！

舉凡台灣蔡英文總統電賀美國總統當選人川普的十分鐘對話、將台納入印太戰略一環的《亞洲再保證倡議法案（ARIA）》、允許美台高級官員互訪交流的《台灣旅行法》、載明美台軍艦互訪的《國防授權法》、對台軍售常態化的《台灣保證法》、協助台灣鞏固邦交以及參與國際組織並增強雙方經貿關係的《台北法案》等等，對台灣繼續站穩民主、自由的腳步，對台灣抗拒共產中國威嚇的信念、決心，都產生正面實質的鼓舞與影響。

不過，台灣因為經年累月遭受共產中國的威嚇掣肘，民主之路走得頗為艱辛，參與國際社會的意願更屢受挫折打壓；但是，像壓不扁的玫瑰，今年1月11日的總統大選，在香港反送中，以及中國國民黨候選人寧願選擇進入港澳國台辦晤談、卻拒絕赴美參訪的背景下，台灣人已經用壓倒性的選票，向國際社會昭告「對中國說不（Say no to China）」的決心！

台灣的民主運作已經步上正軌，台灣人已習慣參與民主的生活（各項民意代表選舉的投票率鮮少低於五成），身為民主世界領頭羊的美國，既然有意帶領這樣的台灣走入國際社會、參與國際組織，吾人認為，最有效率的表白，沒有比宣布「與台灣建交」更好的起手式了！在美國登高一呼、風吹草偃效應下，台灣的邦交國還怕不與日俱增嗎？在國際社會看穿中國隱瞞武漢肺炎疫情、成為危害全球安全體系的「麻煩製造者（trouble maker）」的真面目後，台灣參與國際組織的中國掣肘還能橫行無阻嗎？

更重要的是：與台灣（而非中華民國）建交，剪斷中華民國對台灣的糾纏牽扯，中國對台灣主權、領土的野心，自然就成為「不可能的任務」了！太平洋第一島鏈，就不虞在台灣這個關鍵據點出現破口了！

美、中由合作夥伴質變為競爭對手（而且是邪惡不正派的競爭對手）關係，並不是川普上任後才發生的事，而是早已有之；只是川普之前好幾任美國總統，都選擇不去碰觸這敏感的棘手問題。問題是：美國不面對中國這個邪惡不正派的競爭對手，它仍然是事實上存在；而愈晚面對處理這問題，問題勢必愈難處理。在商場見過大風大浪的川普，拒絕對中國邪惡不正派的崛起繼續矇眼摀耳，以後的歷史應該會證明，川普的快刀斬亂麻是正確且需要的！

同樣的道理，在台灣問題上，美國的模糊策略不是最後、最佳辦法，美、中終需攤牌，愈慢、愈晚攤牌，代價愈大！台灣二0一六與二0二0的總統選舉很清楚顯示，台灣的主流民意是親美而非親中，職是，台灣（人）困惑的是：（一）美國之所以未與台灣建交，是不能嗎？困難何在？是不為嗎？道理是啥？（二）美國是想要與台灣建交（而且愈快愈好），讓台灣成為民主國際堅強的一員，還是想要讓台灣在中國的染指收編下，終而被逼迫站到民主國際的對立面？

（作者為新竹教育大學退休副教授）