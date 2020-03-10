〈時評〉內外夾擊 要江啟臣承認九二共識

國民黨主席江啟臣9日在就職典禮致詞時，針對兩岸關 係的相關談話，並未提及九二共識。他10日在立法院受 訪表示，不能因為說他有沒有提到哪幾個... 國民黨主席江啟臣9日在就職典禮致詞時，針對兩岸關 係的相關談話，並未提及九二共識。他10日在立法院受 訪表示，不能因為說他有沒有提到哪幾個字，就以偏概 全，或是下定論說，這是他對九二共識的看法。 中央社記者張皓安攝 109年3月10日 (來源 中央社)

國民黨新任主席江啟臣正式就職，他希望為國民黨帶來新氣象，重新取回執政權，擴大政治版圖；不過，光是一個九二共識的內部爭議，以對中共對藍營的高度期待，江啟臣恐怕搞不定，國民黨將持續陷入泥沼裡。

國民黨在年初敗選後，面臨重大危機，各界期待國民黨改革，江啟臣代表青壯世代的形象，讓他得票數遠遠超過曾任台北市長、國民黨副主席的郝龍斌。江啟臣的出線，看似一個契機，但最後只怕是一場空夢。

對於九二共識是否為國民黨敗選主因，仁智互見，但為了重塑國民黨兩岸定位論述，選舉過程中，江啟臣盡力避免觸及相關話題，因此，他當選國民黨主席後，中共中央總書記習近平罕見地未發出賀電，只透過國台辦表達，希望江啟臣維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。

只不過，現階段的這項呼籲，江啟臣仍未公開表態，他在就職典禮演說裡，隻字未提九二共識，只談到兩岸的互信基礎確實遭遇重大挑戰，國民黨必須先自我改造，重新贏得台灣社會信任，才能去談拉近兩岸共識。

江啟臣的說法，中共自然看在眼裡，不過，比對岸更先表態的是前總統馬英九，他在江啟臣的就職談話後，再度強調兩岸關係必須依據憲法與一中各表的九二共識。

這已浮現未來發展的重要訊號，首先是，長期以來，國民黨都以九二共識為兩岸關係的定海神針，前幾任黨主席也是抱持同樣看法，如今，江啟臣不去提這個論述，無疑是賞了這些人的耳光，因此，國民黨內支持九二共識論述的大老們，勢透過各種管道、各種方式，要逼江啟臣進一步表態。

這些人要江啟臣承認九二共識，某種程度上，是想向對岸邀功，這剛好落入中共圈套，要國民黨繼續當代言人，替北京政府發聲、達到統戰目標；另方面，不論江啟臣有無意願與習近平會面，只要對岸停辦國共論壇、不向藍營縣市採購農產品，這些均可向江啟臣施壓，要壓迫江啟臣承認九二共識。

內外夾擊下，就算江啟臣想要走出自己的路，恐怕最後只能步上九二共識這條老路，很難逃脫，但會有這的結果，國民黨本來就是始作俑者。

（作者李平華，資深媒體人）