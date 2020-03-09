因越戰9歲逃到台灣 楊小梅成台灣首位新住民校長

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市教育局公告新出爐國中小學校長名單，其中全國首位新住民校長楊小梅9歲因越戰而舉家遷徙至台灣，因為家裡經濟弱勢，時常受人幫助，但她心態因此更加正向積極，楊小梅在金龍國小羅智殷校長的鼓勵下，報考候用校長甄選考試，期望讓自己像蒲公英的種子，持續散落在各個角落。

楊小梅表示，40年前，台灣的「新住民」群體概念尚未萌芽，全家人在經濟與文化上處於弱勢，父母卻仍提醒孩子，當有能力了，要服務更多的人。

楊小梅婚後在公婆支持下投身教育工作，而當「老師」二字與楊小梅連結時，更啟動了她內心渴望服務他人的使命。

為了帶領孩子向上提升，楊小梅用盡身邊所有資源。

弱勢學童大多生活封閉，缺乏與人互動，因此楊小梅時常主動找他們聊天，她集結校內志工與社工人員，擔任陪讀與提供學習關懷。

她將服務觸角延伸至新住民家庭，有許多新住民子女輕看自己的母親，進而對族群文化的認同產生疑慮，因此楊小梅利用校園空間成立教育部金龍新住民學習中心，透過各種學習與訓練，幫助新住民母親考取各種證照，培養創業能力，成為家庭經濟的扶持者。

楊小梅說，我想證明，新住民不是弱勢而是優勢，希望自己能夠成為新住民孩子的標竿，使他們有努力向上的目標，如果我都可以，他們更能做到。

隨風飄零的蒲公英，因為楊小梅而有了更美的詮釋，她希望自己就是蒲公英，從越南到臺灣，甚至更遠的地方，無論到哪裡，都能成為一個服務人、影響人，散播希望的蒲公英。