防疫不容有破口 嘉市府對移工及新住民加強宣導

嘉義市府提供市長黃敏惠的「拱手不握手、勤洗手」多語版防疫資訊圖卡給新住民與移工，盼防疫沒有語言隔閡。（照片來源：嘉義市政府） 嘉義市府提供市長黃敏惠的「拱手不握手、勤洗手」多語版防疫資訊圖卡給新住民與移工，盼防疫沒有語言隔閡。（照片來源：嘉義市政府）

新冠肺炎疫情全球蔓延，臺灣確診案例中出現移工看護，為了讓更多移工及新住民朋友了解防疫的重要性，避免因不了解成為防疫的破口，嘉義市政府社會處及新住民服務中心分別針對移工及新住民進行宣導，透過其本人親自諮詢時及時提供防疫資訊，或並利用line、臉書等社群媒體告知防疫訊息，讓移工及新住民朋友也能掌握中央的第一手消息。

嘉義市社會處表示，為了照顧廣大的移工，目前主要是透過幾種方式進行宣導，包括利用移工仲介公司的line群組告知仲介公司，仲介公司會協助將防疫訊息轉告給雇主或移工知道；同時也會利用電子郵件傳達相關訊息；在移工入境之後，社會處在進行訪視時，也會同時對移工進行防疫宣導。

除了移工之外，對新住民的防疫宣導也是重點項目之一，嘉義市新住民家庭服務中心的許督導表示，目前有鑑於多數新住民仰賴網路媒介接收訊息，因此利用社會處及新住民家庭服務中心臉書等社群媒體，即時進行相關的防疫政策宣導，並適時提供多國語言翻譯，讓來自不同國籍的新住民了解防疫的重要性及當前防疫政策。

另外如果新住民有需要親自來中心諮詢，也會提供多語版防疫資訊宣導；此外，目前由於疫情升溫，因此暫停辦理聚集式的課程，避免社區感染機會。（新聞轉載自新住民全球新聞網）