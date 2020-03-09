南投縣府向移工與雇主防疫宣導 印尼移工：感謝臺灣關心

為落實輔導外籍移工做好防疫措施，8日南投縣副縣長陳正昇代表縣長林明溱，在衛生局、社勞處相關人員陪同下，到假日移工聚集的商店宣導，除發送口罩、口罩套，並張貼分發多國語言的防疫宣導傳單，同時透過翻譯貼心提醒來台辛苦打拚的外籍移工，做好個人衛生及防疫措施，共同守護自己、同事和雇主的健康。

陳副縣長指出，「嚴重特殊傳染性肺炎」因傳染性高，疫情持續嚴峻，南投縣府的防疫工作關照到各層面，外籍移工也不遺漏，希望藉由積極不斷的強力宣導，讓移工們對新冠肺炎有更深了解與認識，也能經由這樣多層面、多交叉的宣導，把疫情的危機降到最低。陳副縣長除逐一將口罩、宣導單張分送給在場的外籍移工，最後並與移工們開心比出愛心手勢合影。

印尼移工莉莉受訪指出，感謝台灣，南投縣政府和印尼駐台北官員的關心，她拿到口罩、口罩套非常開心，從印尼文的宣傳單也能充分了解如何做好防疫，現在她到人多的地方或陪雇主就醫一定會戴口罩，也知道如果有咳嗽等不舒服的症狀，就可以撥打1922反映與求助。

縣府指出，為讓外籍移工了解新冠肺炎的防疫措施，特別印製英文、印尼文、越南文及泰文等多國語言海報，將請本縣事業單位、仲介公司張貼於工廠及移工宿舍，並於外國人入國後進行訪視時發送宣導文宣，提醒雇主、仲介及移工落實防疫觀念。

雇主如有聘僱移工等需求，請遵循合法管道，勿聘僱非法移工，如經查獲將依 未服務處 15萬以上、75萬元以下罰鍰。若有外籍移工僱用的疑問，亦可向社會及勞動處勞工及青年科洽詢。電話2243667、2244082。

外籍移工又如有身體不適請立即就醫，可撥打1922 防疫專線、衛生局防疫專線2220904或1955勞工諮詢申訴專線尋求相關協助。（新聞轉載自新住民全球新聞網）