【武漢肺炎】疫情有可能趨緩？香港專家：待全球7成人口都感染後

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球大流行，到底疫症何時才會趨緩？對此，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，待全球70%人口受感染且有抗體時，疫情才得以紓緩。

香港01報導，香港大學醫學院教授、中國國家衛健委高級別專家組成員袁國勇今（9）日一早接受商台節目訪問時表示，現時病毒已在全球大流行，有人類「天然免疫」、身體內有抗體，病毒才有可能消失，而根據在中國的經驗，暫時未有病人感染後再感染第二次。

從港大測試發現，確診者出院後，血液內抗體含量高，估計人類受感染後，至少免疫5至10年。且依照現在疫情推估有大約0.1%人口有抗體，數字會每年增加5%，直到70%人口有抗體，病毒才較不易傳播，疫情也才會紓緩。

袁國勇也提醒，武漢肺炎疫情不會完結，相信在北半球進入夏季時可能會紓緩，但病毒可能到了冬天又會從南半球輸入病例，再將病例傳播到香港。

報導中引述袁國勇教授提供給香港政府的建議，未來可考慮要求來自疫區的入境人士在抵港前，先在當地接受14天檢疫，並接受病毒測試後才來港；又或者要求他們一抵港後便接受病毒測試，無論哪個配套措施，一律要求入境者在港時全程戴上口罩。