「花木蘭」躲武漢肺炎？007、「可不可以，你也剛好喜歡我」多部電影延期上映

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)受到新冠肺炎疫情，多部電影將延後上映日期，待狀況穩定再重返大螢幕，讓不少粉絲深感失望。

迪士尼經典動畫「花木蘭」改編的真人電影版，由甄子丹、鞏俐及劉亦菲主演，原預計於3月26日上映將延後檔期。飾演漫威英雄「驚奇隊長」的美國女星布麗拉森( Brie Larson )在推特上說迫不急待想看「花木蘭」，每支預告片都讓她熱淚盈眶，然而， 拉森可能要失望了！迪士尼影業表示，新的上映日期將因應新型冠狀病毒肺炎狀況再作公布。

由「家有兩個爸」男星威爾．法洛主演的愛情喜劇「婚姻大崩壞」，劇情從「夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛」神展開，讓人啼笑皆非，原訂於4月17日上映，現將撤銷檔期。

眾所期待的007詹姆士龐德最新電影「007：生死交戰」也加入延期上映行列，製片公司宣布，因應「全球院線電影市場的評估」，從原訂上映的4月直接大幅往後延到11月。

台灣校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自作家「肆一」同名暢銷散 文，集合青春實力派新星曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出，主題曲《很久以後》由天后鄧紫棋擔任演唱。

電影公司透露，為配合電影主題及風格，原訂在白色情人節上映， 但因新冠肺炎疫情仍未穩定，為顧及社會安全與觀眾健康考量， 決定退出3月12日檔期，待疫情趨緩穩定，下半年再重新定檔上映， 希望影迷見諒並耐心等待。

雖然主角們已為電影做了許多宣傳並感到小小的遺憾，但為了觀眾的安全和健康著想， 他們都接受延期的安排，更特別錄了一支影片向影迷們說明狀況， 希望粉絲們下半年能健康開心的進戲院欣賞電影。

另外，延 期 上 映 的 電影還 包 含延後至 4 月 30 日的 義大利 片 「如果我擁抱你請不要害怕」 、延至11 月 6 日的 國 片 「孤味」、 取材及取材自全台 鬧鬼聖地的恐怖片「杏林醫院」 等，影迷前往電影院前請先確認檔期避免向隅。



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