4名印尼男子持假簽證企圖闖關 遭移民署識破遣返

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署國境事務大隊昨（08）日查獲4名印尼籍男子企圖透過偽造的紐西蘭電子簽證查驗入境，原本4名偷渡客想趁凌晨移民官精神不佳時，蒙混入境，沒想卻被移民官逮個正著。昨日晚間7點已被遣返至啟程地新加坡。

移民署國境事務大隊表示，昨（8）日4名印尼籍男子搭乘酷航空班機，於清晨5點多於桃園機場第一航廈欲入境時，遭移民署國境大隊查獲該4名旅客申請【東南亞國家人民來臺先行上網查核證明】，企圖搭配以偽造的紐西蘭電子簽證查驗入境，雖然4名偷渡客想趁凌晨移民官精神不佳時，矇混入境，不料卻栽了跟斗，賠了金錢又遭遣返。

經調查，4名印尼籍嫌犯藉口來台找親友，卻說不出親友聯絡電話，來台都訂同一家飯店，卻根本就沒有訂妥回程的機票，行跡十分可疑。

案經留置調查後均坦承每人係由印尼友人以900萬印尼盾（約台幣2萬元）代價代辦假的紐西蘭電子簽證，再持用來台入境使用。

移民署進一步指出，印度、越南、印尼、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民申請【來臺先行上網查核證明】，若持澳洲、紐西蘭電子簽證申請核准證明者，該電子簽證須為有效期限內。

本案4嫌經移民署駐紐西蘭移民秘書協助聯繫紐西蘭移民局，確認該4名印尼人蛇並無申請紐西蘭電子簽證紀錄，因此，更加確認這些電子簽證都是經過偽造。

移民署表示，新型冠狀病毒Covid-19疫情肆虐，國境大隊擔任國境第一線防疫成員，所屬移民官每日必須面對來自世界各地的旅客，正傾全力詳查外籍旅客有無旅遊疫情建議第三級警示國家旅遊史，對於國境安全毫不懈怠，呼籲偷渡客切莫心存僥倖，該4名旅客預計今(8)日晚上7點遣返回起程地新加坡。