深呼吸！「感官瑜珈」藝術打開深層知覺　國立台灣美術館尋身心和諧

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導） 展覽「感官瑜珈」以體驗或探索感官覺為題展出國內外8組藝術家創作，盼透過藝術重啟人們與生俱來的感知能力，感受內在意識的純粹，即日起至6月7日國立台灣美術館登場。

國立台灣美術館（以下簡稱國美館）推出「感官瑜珈」展覽，邀請觀眾與藝術家、作品進行互動，重新回訪並喚醒我們的感官能力，並期望觀眾在這瞬息萬變且易陷焦慮的時代，能藉由藝術感受每種感官及內在意識的純粹。

國美館說明，本展以「感官瑜珈」為名，希望觀眾在藝術的引領之下，能夠獲得如瑜珈練習般的感受，達成自我對感官與覺知更敏銳的內在觀察；「瑜珈」一詞具有多種意義，其中包含尋求「身心合一」、「梵我一如」之深義，它已由印度廣傳為現代人流行的自我成長方式及喜愛的修行法門，比如透過呼吸、冥想及體位法的練習達到身心和宇宙能量的連結。

展覽邀請陳小曼、程仁珮、Peter de Cupere、林人中、lololol、鬼丘鬼鏟、Shinseungback Kimyonghun、上田麻希共8組藝術家展出，作品觸及視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以及我們的潛在意識。

部分作品具有表演性或互動性，將由藝術家進行表演或邀請觀眾參與成為創作的一部份；每一項表演或參與式活動，觀眾將有機會透過感官體驗，了解與深思藝術家意欲探討的社會及文化議題。



林人中創作(圖/國美館)

林人中的作品〈看不見的肖像〉是一項行為表演，藝術家將自己的雙眼矇起，邀請觀眾在他對面坐下，並為之進行肖像畫的繪製。留在展場中的繪製過程影像紀錄與完成的肖像畫，成為特別值得我們閱讀的訊息。



德庫佩瑞創作(圖/國美館)

彼得‧德庫佩瑞(Peter de Cupere)的《擦嗅畫系列》，觀眾必須靠近並用手指摩擦刮畫，才能發現每幅畫均具有與作品名稱相關的獨特氣味。而〈放鬆 (薰衣草地毯)〉則以乾燥的薰衣草籽鋪成地毯，格外能使觀眾放鬆及進入冥想。



lololol創作(圖/國美館)

台灣藝術雙人組lololol的作品則透過「道」思想的身心技術，觀察現代人與文明、自然的共生方式。在lololol的創作中，不僅以身體感的介入對個人提出身心和諧的方法，也探討我們應如何藉由身體力行，將當代文明的偏離拉回正位。