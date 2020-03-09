六福客棧屹立四平商圈48年　5月底提早熄燈

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）位於台北市南京松江商圈有48年歷史的六福客棧，因都市危險及老舊建築物加速重建案通過，將進行後續改建作業，加上武漢肺炎疫情影響，將提早在今年5月底熄燈。

六福旅遊集團旗下六福客棧位於台北市長春路的六福客棧屹立近半世紀，1972年開幕，去年3月通過危老重建，基地面積約380坪，全案獲容積獎勵額度包括建築基地1.15倍原建築容積，加10％時程容積獎勵，未來興建規模總樓地板面積6000坪以上，將打造為20層樓以上商用大樓。

六福旅遊集團人士說，六福客棧原本規劃客房部將繼續營業到今年底，但武漢肺炎疫情讓住房率大受影響。

六福旅遊集團今天表示，六福客棧金鳳廳將營業到3月31日，推出新台幣499元港點吃到飽；客房服務及福園餐廳營業到5月31日，住宿也推出買一送一住房專案到5月31日止。

六福旅遊集團說，持有六福客棧餐券或住宿券消費者可正常使用票券，所有票券附履約保證，消費者如果有退票需求，可直接到訂席中心依票面金額退費。

逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

現有員工安排部分，六福旅遊集團將優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任，如果未能調任者，就轉介其他飯店任職，或以符合勞動基準法資遣方式等規劃，細節最晚4月公布。