超前部署！武漢肺炎快篩啟動「試量產」程序　台灣經濟部預估：可供100萬人使用

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎(COVID-19, 新冠肺炎) 疫情已傳播到全球，在國門不可能永久全部封閉的情況下，快篩量產將成為台灣守住抗疫前線的關鍵。

《自由》引述經濟部技術處今天(9日) 表示，目前已與工研院啟動肺炎快篩「試量產」程序，除可減少快篩時間到1小時以外，預計3個月後完成10台機器並進行TFDA(台灣衛福部食藥署)驗證、6個月啟動量產。

經濟部官員表示，此快篩是為了跟疫情搶時間的「超前部署」，因應今年進入秋冬後可能的一波疫情、快速與流感區分。規劃半年後可量產300萬劑、供100萬人使用。

經濟部表示，目前所進行的並非快篩研發，而已是量產前的「試量產」程序，協助將前段實驗方法整合企業目前已有量產技術，再稍微修改系統、以更符合武漢病毒使用。

經濟部官員表示，由於肺炎蔓延預計將長期存在，在進入今年秋冬後，症狀恐難與流感區分，對第一線醫護而言，分流病人是很重要的工作。

經濟部官員表示，此快篩精準度非常接近現有辦法，但時所需間大幅縮短。此外目前的快篩技術需時4小時以上，較不易應用在邊境檢疫；但未來量產快篩可縮短到1小時後，就有可能應用在邊境管理。

另一方面中央研究院昨（8）日宣布，已成功合成能辨識新冠病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群，可作為快篩裝置的關鍵試劑，若順利授權、量產，新冠肺炎(武漢肺炎) 篩檢可從四小時縮短為15分鐘。

民視新聞9日引述疫情台灣流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳說，「所有試劑開發出來都需要驗證，例如100個真的有感染的病人，用這快篩試劑去檢驗，到底能夠檢驗出多少位來？多少位沒有檢驗到？那就是偽陰性？中研院大概也還沒有驗證，到底它的偽陰性多少？或有沒有偽陽性？這個需要再進一步釐清。」

儘管台灣流行疫情指揮中心指揮官在9日的記者會上也認為，中研院研發的快篩還需要一點時間才能應用。但中研院有信心3個月內就能上線。

《經濟日報》則引據行政院官員則表示，由於前端研發是由中研院負責，後續的量產，就由有產製能力的各個業者來承接，但試劑的準確度如何、承接廠商的能力，後續衛福部食藥署（TFDA）的驗證等，都還要時間。

官員也指出，不只上述因素，還有一個重要的條件，就是TFDA的「緊急使用授權（EUA）」規定，是否能夠搭配適用在相關的疫苗、藥物或試劑上。如果可以搭配，就能有更為便捷管道以取得認可。