【武漢肺炎】台灣國家兩廳院消毒完畢今開館　國家交響樂團國際巡演泡湯

國家兩廳院已進行全面消毒（圖/兩廳院） 國家兩廳院已進行全面消毒（圖/兩廳院）

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)受到確診新冠肺炎澳籍音樂家影響，國家兩廳院已完成消毒，今日開館營運。

確診新冠肺炎的澳籍音樂家Brett Dean受到國家表演藝術中心國家交響樂團（以下簡稱NSO）邀約前往國家音樂廳演出，除了造成NSO取消多場國內演出，多位曾近距離接觸該名音樂家的NSO團員及記者也都隔離。

NSO表示，原訂於4月及5月舉行的歐洲及日本巡迴則暫緩，另擇期安排。該巡演本將於四月赴英國、法國、荷蘭、瑞士四國共計7個城市演出，並於5月中旬至東京演出一場。

NSO音樂總監呂紹嘉表示，隨著疫情的發展，樂團於一月底已經研擬可能有的因應暫緩相關措施，故依據疫情資訊及考量樂團成員的安全，將巡演先行延後，視疫情舒緩解除，另擇期安排。

Dean日前表示，對於他所造成的影響感到很震驚也很難過，他也很感謝大眾對於他的支持跟關心。

國家兩廳院發布新聞稿表示，國家音樂廳已於6日展開全面消毒，國家戲劇院則於7日進行消毒，消毒期間未對外開放，今(9)日恢復正常營運。截至目前為止，因COVID-19影響取消或延期演出共8檔。

兩廳院強調，除特別加強音樂廳舞台、觀眾席、大廳與各觀眾出入口之外，後台空間、休息室、辦公區、演職人員出入空間及停車場等，全館皆進行徹底消毒。

國家兩廳院防疫公告如下：

一、3月6日（五）音樂廳、兩廳院停車場消毒日，3月7日（六）戲劇院消毒日。

二、消毒作業期間，場館營運時間調整如下：

國家音樂廳自3月6日起至3月8日閉館

國家戲劇院自3月7日起至3月8日閉館

國家兩廳院自3月9日起，恢復正常營運

國家兩廳院停車場正常營運

三、節目異動名單如下

節目延期

3月6日至3月8日2020TIFA《我為你押韻－情歌Revival》

3月8日 14:30《聽聽彈談－廖皎含鋼琴獨奏會系列 Ⅸ》

3月8日 19:30 新逸2020首席再起系列音樂會《姜智譯小提琴獨奏會》

節目取消

3月7日19:30 NSO室內樂《黃金號角手與朋友們》

3月7日14:30《現在您懂國家音樂廳了！》

3月8日19:30 NSO名家系列《迴聲華格納》

3月9日11:20 乘風而行－兩廳院管風琴音樂會

3月14日19:30 NSO《牧之神．森之靈》