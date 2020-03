【武漢肺炎】美國錯失6週防疫黃金時機　各州亡羊補牢、將吸收檢測費用

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)武漢肺炎疫情蔓延,為避免民眾擔憂無法負擔醫療費用、不願就醫,美國許多州政府都宣布武漢肺炎檢測免費,但民眾仍可能需負擔數百到數千美元的其他檢測甚至住院費用。

中央社報導,截至當地時間8日為止,約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)最新統計,全美確診病例達537例,21人死亡,美國51州,至3月7日已有33個州傳出疫情,佔將近三分之二的比例,首都華府、國防部也都有確診病例。

疫情的快速蔓延,讓包括紐約州、華盛頓州、加州等宣布進入緊急狀態。顧慮到檢測費用過高可能讓感染者卻步,反而造成大流行,包括這些疫情嚴峻的州在內,已有許多州政府宣布吸收病毒檢測費用,指示接受州監管的保險機構能免除患者自付額或是降低支付額,希望避免疫情擴散,也能及早發現及早治療。

至於聯邦部分,聯邦所屬提供給低收入戶的醫療補助計畫(Medicaid)與提供給65歲以上老人的聯邦醫療保險(Medicare)也將負擔檢測費用。

檢測費用雖得以豁免,但在沒有全民健保的美國,民眾仍得負擔數百美元甚至上千元的掛號、診療、檢測等相關費用。

根據美國衛生保健費用研究所(Health Care Cost Institute)去年(2019年) 公布的資料,2017年美國民眾赴醫院急診的平均費用達1389美元,美國的醫療費用之高,可見一斑。

目前全美有多達2750萬民眾沒有保險,萬一疫情真的大流行,許多民眾將面臨無法負擔醫療費的困境。

美國武漢肺炎病例連日攀升,其實是因為之前檢測標準較高、檢驗試劑組出問題、數量也不足,以致確診感染的人數偏低。飽受批評的美國川普政府急忙調整,希望遏止疫情蔓延。

1月20日美國聯邦衛生官員就宣布發現美國第一起2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)。這名患者是從中國返美,住在現在疫情嚴重的華盛頓州。

儘管當時武漢肺炎疫情已傳遍國際,許多國家都採取應變措施,但直到2月25日,也就是第一個病例出現一個月後,美國疾病管制暨預防中心(CDC)國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)才正式警告,表示疫情擴散不可免。

之後兩週不到,美國確診病例快速攀升。輕忽疫情讓川普政府飽受抨擊,但其中還有讓人難以理解的行政怠忽。

由於疫情起源於中國,疾病管制暨預防中心一開始規定,只有從中國返美或有接觸史的民眾才能接受新型冠狀病毒檢測。這項標準讓衛生單位錯失了對在中國以外地區遭病毒侵襲民眾檢測的黃金時間,讓病毒在不知情的情況下散播。

更讓人瞠目結舌的是,號稱全球醫療科技領頭羊的美國,卻在2月中旬才發現,3種不同類型的檢驗試劑組中有一組存在缺陷,檢測結果難以確定,既未呈現陽性、也沒有陰性反應。

儘管疾管中心緊急修復並重新製作試劑組、發送給所有的實驗室,但許多檢測必須重做,拉長確診時間,且如果其中有確診患者造成的影響難以估計。

除了美國境內的檢驗試劑組數量不足、檢測標準設定過高、試劑組檢測缺陷,更糟的是,全美一開始能檢測的實驗室僅12家,讓疾管中心實際的檢測數遠低於預期,疫情在兩週內大規模爆發幾乎是無法避免的事。

住在華盛頓州西雅圖的推特用戶sketchy lady在慢性病與老人眾多的診所工作,因為出現症狀想接受檢測。她3月2日連發多條推特描述和醫療單位聯繫過程,先是撥通病毒專線,但等了40分鐘沒有回應,打給不同公私營醫療機構查詢也無功而返,最後透過醫院轉接病毒熱線,卻被告知自己不符合檢測資格。她的推文有超過12萬人轉推,許多人留言敘述自己的類似經驗。

為了修正這些錯誤,由副總統彭斯(Mike Pence)領導的總統武漢肺炎工作任務小組趕緊調整,先放寬檢測標準,任何醫師都可以依循疾管中心指示,轉介病人接受病毒測試。美國食品暨藥物管理局(FDA)轄下的公衛實驗室也將進行免費的病毒測試,疾管中心也協調州、地方與民間實驗室投入病毒檢測。

疾管中心同時緊急發出110萬個檢驗試劑組到全美各地,9日將再增加40萬組,近期內希望能增加到400萬組,以期增加檢測數量與檢測機構,儘早確診病例,儘早治療,避免疫情擴大。

專家表示,美國武漢肺炎疫情持續擴散,且據信還有許多感染病例尚未篩檢出。這都歸咎於白宮對疫情的應變遲緩且混亂,錯失大好時機。

《華盛頓郵報》在當地時間7日報導,美國民眾陸續傳出生病但無法接受武漢肺炎篩檢的消息,受到廣泛關注。但美國總統川普的認知卻與實際情況大異其趣。

川普6日下午前往位在喬治亞州亞特蘭大市的美國「疾病管制暨預防中心」(CDC)視察時說:「所有需要篩檢的人都能得到篩檢,所有需要的人。東西都準備好了。」

“Anybody that needs a test gets a test. Anybody that needs a test. They are all set; they have them out there,” Trump said. “As of right now, and yesterday, anybody that needs a test can get one.” (Washington Post)

報導指出,美國正加速生產篩檢工具,但能進行篩驗的實驗室和設備仍非常有限。因此許多州即使有足夠的採檢工具,依舊對篩檢對象設下嚴格標準,以免實驗室接應不暇。

《華郵》引述12位受訪的實驗室專家與衛生官員透露,華府當局過去長達6週的連串出錯、錯失良機和延遲行動,才是造成美國目前篩檢武漢肺炎量能短缺的關鍵因素。(Interviews with a dozen laboratory experts and government health officials reveal a six-week series of glitches, missed opportunities and delays that contributed to the shortage.)

華府智庫「全球發展中心」(Center for Global Development)高級政策研究員柯寧戴克(Jeremy Konyndyk)曾在美國前總統歐巴馬政府時期觀察國際間對伊波拉(Ebola)病毒的處理,他指出,美國這回「顯然浪費時機,且無法彌補。你沒辦法把6週的輕忽補回來」。

“They’ve simply lost time they can’t make up. You can’t get back six weeks of blindness,” said Jeremy Konyndyk, who oversaw the international response to Ebola during the Obama administration and is a senior policy fellow at the Center for Global Development." (Washington Post)

柯寧戴克說:「若要歸咎誰,應該是怪白宮的應變不佳且混亂,又未能認清全局。」