Home Hotel信義 春遊台北 溫馨Home住房專案

春暖花開出遊好時節，相對最近出國風險大增，國人國內旅遊意願大大提高。Home Hotel信義貼心推出『春遊台北 溫馨Home住房專案』，即日起至4月30日，超優惠原創客房每晚NT$4,200元即可入住(原價NT$12,800元)，另加碼贈送每晚1000元Neo19餐飲抵用劵，也可以選擇折抵館內餐飲消費包含QAFE Room、Marsalis Home和客房服務的餐點，輕鬆又方便! 還可暢遊繁華信義都會區，最新鮮最有趣的好玩事都在這裡發生。

即日起至4月30日 原創客房每晚4200元入住 暢遊繁華信義都會區!

米其林指南連續兩年推薦，信義區最具臺灣精神的設計旅店，秉持「如家般舒適」體貼服務，讓您入住即有回家的感覺。『春遊台北 溫馨Home住房專案』，即日起至4月30日，入住原創客房每晚NT$4,200元(原價NT$12,800元)，並加碼贈送貴賓1000元Neo19餐飲抵用劵，也可以選擇折抵館內餐飲消費包含 QAFE Room、Marsalis Home和客房服務的餐點，輕鬆又方便!

Home Hotel信義用家的元素作為原創理念所打造出簡約風格，原創客房8坪明亮的空間感，搭配精緻的設計傢俱，客房內陽光投射光線的交會，讓您細細品味臺北城市的魅力以及享受喧鬧市區中的片刻寧靜時光，感受無比的放鬆與自在。客房備有CHIMEI 37吋電視小茶栽堂臺灣精品茶、歐客佬聯名精品咖啡、鶯歌新旺集瓷馬克杯、MRKT環保設計產品、BRUT CAKE創意商品、有情門臺灣設計傢俱以及O’Right歐萊德環保沐浴組等MIT (Made in Taiwan)具國際觀的臺灣品牌。

Home Hotel位於繁華繞鬧的信義都會區，是台北市中心最時尚的地區，最新流行的資訊、最新鮮好玩的事都在這裡發生，一次滿足您吃喝玩樂的需求。信義區匯集最時髦的夜店、最新穎的大型購物中心、電影院以及最夯的美食，距離台北101更只有五分鐘的路程，鄰近時尚的微風南山、新開幕的A13遠百、各式各樣的餐廳以及威秀影城電影院等，快來入住Home Hotel體驗回家的溫馨感覺以及體會信義區的時尚魅力吧!