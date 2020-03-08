高雄婦女節「挺女聲」 照顧新住民孕產婦獲政院獎勵

為慶祝38婦女節，高雄市政府規劃了「2020高雄婦女節」《希朵社區的今時與往日》展覽。婦女權益施政方針中致力消除對婦女一切形式歧視的「希朵（CEDAW）公約」，落實在衛生局「新住民孕產婦跨文化身心健康精進計畫」跨越語言與文化的障礙，讓新住民女性在孕期能事前有準備、事後有陪伴，也獲得行政院性別平等創新獎。

高雄市政府社會局於2月7日至15日在「高雄婦女節」臉書粉絲頁，辦理「希朵（CEDAW）宣言」活動，請高雄女性說出對高雄城市的期待。在300多則留言中，前三名高雄女性留言關心的城市期待都與環境空間有關，分別是希望高雄的空氣可以更好、大眾運輸交通可以更便利、廣設具有老幼共融特色的親子公園；其次是期待性別友善的職場，其中也包括了同工同酬；再其次則是希望有普及化的老人和幼兒照顧據點。

高雄市政府表示，除了108年完成制定「高雄市政府婦女權益施政方針」，致力消除對婦女一切形式歧視的「希朵（CEDAW）公約」具體落實在各項市政工作外，同年高雄市在福利衛生兩個領域在全國中有傑出表現。包括獲得衛生福利部婦女福利業務考核特優成績，社會局針對特殊境遇女性的支持照顧、婦女中心的推動等獲得肯定；衛生局「新住民孕產婦跨文化身心健康精進計畫」跨越語言與文化的障礙，讓新住民女性在孕期能事前有準備、事後有陪伴，也獲得行政院性別平等創新獎。

高雄市政府表示，「2020高雄婦女節」規劃了《希朵社區的今時與往日》展覽、《女人‧女能》影展、《她們的故事‧Women的未來》南方「好」講堂三系列活動，《希朵社區的今時與往日》展覽已於3月5日開始展覽至31日止，影展及講座因新冠病毒肺炎疫情，在人數與空間限制考量下，決定延期辦理。相關的活動訊息可以上「高雄婦女節」、「高雄市政府社會局婦女館」的粉絲專頁查詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）