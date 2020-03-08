移民署每日即時傳送旅客資料 強化跨機關防疫功效

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）近日有媒體反映「居家檢疫者資料報到地方民政體系，竟有3天空窗期」，移民署強調，因應武漢肺炎疫情升溫，為配合防疫政策及確保國人健康，針對來自疫區高風險旅客資料，自疫情初顯立即依指揮中心要求，整合入出境、戶籍資料每日二次傳輸疾管署。

疫情升溫後增加為三次（9時、15時、20時）定時傳送，並由疾管署將資料轉報衛生福利部由「防疫追蹤系統」進行資料比對分類，完成電腦作業後方提供給民政及衛生機關進行檢疫追蹤。

相關機制運作迄今，計已傳輸超過290萬筆資料，無任何延遲情況，達成率100%。因衛生福利部系統須一定作業時間，非媒體報導移民署資料傳輸有延遲情況或有空窗期的情形。

移民署表示，自疫情發生以來，配合指揮中心建立資料傳輸機制，陸續傳遞旅客入出境資料，由衛福機關負責接收，除作為決策參考運用，並自行彙整居家檢疫及居家隔離資料，轉提供給基層民政及衛生單位進行追蹤使用；還有傳輸給健保署供醫護人員提早掌握就診民眾旅遊史，發現違反規定之居家檢疫或隔離對象，可妥為處置，降低傳染風險。

而為協助教育部進行外籍生居家檢疫管理，亦提供教育部轉發各學校運用。

另移民署於接獲衛生、民政、警政單位通報，請求協助查詢疑似確診對象同班機旅客名單或其他旅客資料時，均以最速件查實後回復相關單位，以順利完成疫調追蹤工作。

移民署進一步說明，疫情指揮中心已宣佈法國、德國、西班牙提升旅遊疫情至第二級警示，世界流行不可避免。而移民署為了更確切掌握旅客旅遊史，早在2月6日起限制僅國人自非疫區入境時可使用自動通關，其餘外籍人士均須經人工查驗始可入境，藉此深入了解旅客旅遊史，以利掌控疫情。

面對疫情持續升溫，移民署資訊系統亦持續不斷升級，更努力不懈協助第一線人員及各防疫機關執行防疫工作，未來仍將配合防疫政策持續强化，維護國人健康安全。