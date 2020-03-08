新竹首場防疫演練 陳時中：面對疫情要謹慎但不用緊張

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）因應武漢肺炎疫情嚴峻，新竹市政府昨（7）日邀集台大新竹、國泰、馬偕、國軍新竹醫院與南門醫院五大應變醫院，進行全國首場全面防疫實兵演練，中央流行疫情指揮中心總指揮官、衛福部長陳時中與市長林智堅全程參與。新竹市長林智堅表示，希望演練情境未來不會發生，但一旦發生，新竹市也做好萬全準備。

陳時中部長強調，面對疫情要謹慎，但不用緊張恐懼，他對醫療人員有信心，中央地方會持續合作努力對抗武漢肺炎的挑戰。

新竹市政府今日結合五大醫院，於新竹馬偕紀念醫院進行全國首場地方政府聯合應變醫院與社區的防疫演練，包括出現確診病例、通訊診療等情境，戶外實兵演練部分，也包括疫病門診操演、救護車載送居家隔離者、疑似個案的檢測與診療，以及結合民政系統與在地里長，進行宣導與溝通等。

新竹市衛生局指出，市府與五大醫院形成防疫作戰聯盟，各醫院依照功能分工，臺大醫院新竹分院將分艙分流，設立專責病房收治；國泰醫院負責通訊診療；馬偕醫院開設疫病門診，與戶外篩檢站。

國軍新竹醫院負責輕症社區篩檢；南門醫院協助收治後送病人，與市府合作將防疫工作做到滴水不漏。

衛生局王宗曦局長表示，此次演練按照世衛組織的四種狀況做足準備，同時演練出現首例確診、群聚感染、社區傳播，以及持續且密集的社區傳播的四種快速情境。

在兵推部分，包括確診個案及群聚發生，應變醫院的感控防疫處置及專責病房收治；居家隔離個案轉介展開通訊診療服務；啟動社區輕症轉介機制及人力支援。

實兵演練部分包括居家隔離個案發燒，啟動 119協助轉送居家隔離就醫；疫病門診因應社區民眾需求，以及大眾風險溝通，啟動社區防疫網，結合衛生所、社區里長進行大量衛教，增加整體社區防疫信心。