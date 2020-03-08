全球暖化加速 2019年冬季高溫再破紀錄

歐洲今年冬天雪量稀少，許多滑雪場被迫歇業，許多地方政府為了挽救這個重要的冬季觀光業，使出了各種手段，從運雪補雪到造雪都用上了。至於為什麼會落入這個窘境，科學家指出，是因為歐洲今年冬天的高溫再度破紀錄的關係。

衛報報導，包括法國與德國在內的許多歐洲國家，因為雪量過少，許多活動被迫停辦，就連瑞典和俄國都必須要「進口」雪才能舉辦冬季運動項目。在芬蘭的首都赫爾辛基，1月和2月的溫度居然比1981年到2010年的平均值還要高上攝氏6度，其他地方則因為異常的高溫讓融雪狀況失控，而面臨水災。

歐盟的哥白尼氣候變化服務(C3S)長期留存歐洲的溫度資料，最早的紀錄可以追溯回1855年。數據顯示，在此之前，12月到2月的均溫記錄被2016年奪下，該年冬季溫度比平均值高了攝氏1.4度左右，而以往地區溫度的提升也不會差異過大，然而，今年卻比1981年到2010年的平均值足足高了攝氏3.4度。

C3S的負責人Carlo Buontempo指出，這類異常氣候因為全球溫暖化的緣故變得更加極端，而這也不會是歐洲的專利。澳洲的夏季氣溫紀錄也幾乎與去(2019)年相當，所以造就了難以撲滅的野火，南極的氣溫甚至在今年2月首次突破攝氏20度，比上次創紀錄的1982年整整多了一度。

事實上，不只是冬季，過去5年與10年的平均氣溫，都是有紀錄的150年來最熱。在此之前，雖然2016年是最熱紀錄的保持者，但是那年出現大規模的聖嬰現象加持，所以嚴格說起來，2019年才是未有外界因素干擾的最熱年。

科學家指出，這代表著地球正以更快、更不可逆的形式持續加溫。我們的未來會走向何方，2020年會是關鍵的一年。