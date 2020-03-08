4小時縮短為15分鐘！中研院成功研發武漢肺炎快篩試劑

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央研究院表示，基因體中心研究員楊安綏帶領團隊19天內完成針對新冠病毒核蛋白（N protein）抗體試驗。成功製造檢測新型冠狀病毒抗體！大幅縮短檢測時間至15分鐘，預計最快將在3至4個月內量產。

中研院今日在臉書公佈重大研究成果，成功在19天內製造出「六親不認、只辨識新冠病毒（SARS-CoV-2）」的檢測抗體，測試結果顯示，在46株單株抗體中，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，快篩時可有效判別是否感染新冠病毒。

中研院表示，透過此抗原檢測原型，量產後可將篩檢時間4小時縮短至15至20分鐘，快速提升檢疫需求。

中研院表示，至今並無檢測新冠病毒快篩免疫抗原的裝置，原因之一是開發「側流免疫檢測LFIA 應用之關鍵抗體試劑」需要數月之久。然而，楊安綏實驗室的 #合成抗體庫技術平台 剛好可快速提供大量新穎、具獨特性的針對各種蛋白質或胜肽等抗原的對應辨識抗體。

中研院院長廖俊智表示，院內研究人員在2月初便開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，比預期快二個月達成目標，令人振奮。

未來在經濟部安排下，將與廠商聯繫生產新冠病毒快篩抗原檢測的原型產品，希望在3到4個月內量產,加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。