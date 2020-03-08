【武漢肺炎】義大利下封城令 威尼斯、米蘭首當其衝

威尼斯聖馬可廣場（圖／美聯社） 威尼斯聖馬可廣場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎重災區義大利為了遏止疫情迅速蔓延，宣布對北部倫巴底（Lombardy）等地區實施封城措施，該區以米蘭為首府，是義大利最富庶、人口最多之區域，消息一出居民嚇得漏夜出城。

路透報導，倫巴底人口上千萬，米蘭、威尼斯等大城皆位處其中。美聯社指出，封城令影響所及包括倫巴底與至少15個省分，約義大利1/4人口，一度遭到地方首長激烈反彈，要求給予緩衝期，但總理孔蒂（Giuseppe Conte）已於8日凌晨簽准此一措施。

中央社引述義大利網媒「粉絲頁」（Fanpage），指米蘭火車站7日晚間湧現出城人潮。

根據封城令，倫巴底將嚴禁人車出入，所有博物館、文化場所、滑雪勝地、游泳池等全數關閉，各級學校停止上課，直至4月3日為止。所有醫療人員不得請假，婚喪喜慶運動賽事全面停擺，員工須在家工作。除了「緊急公事」，嚴禁市民在區域內從事非必要的移動。

不過，咖啡廳與餐廳將獲准繼續營運，前提是必須確保顧客間能保持1公尺距離。

截至8日，義大利已通報5,883起新型冠狀肺炎（COVID-19）確診案例，233人死亡。該國15日前才通報第一起，不料案例持續飆升，並從北部開始往各區蔓延。義大利政府6日通過計畫，將新聘2萬名醫療人員因應此緊急事態。