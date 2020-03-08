美國保守聯盟會議有人染武漢肺炎 川普同場與會

美國保守聯盟今天表示，一位出席年度會議的與會者確認感染武漢肺炎。美國總統川普、副總統彭斯等白宮高層都出席這場會議，但白宮表示沒有近距離接觸。

與此同時，華府也傳出第一起確診病例。哥倫比亞特區市政府表示，華府公衛實驗室今天下午篩檢出一名武漢肺炎陽性反應的病例，市府稍晚將召開記者會說明。

美國保守聯盟（ACU）今天透過推特發出聲明表示，一名出席2月底在馬里蘭州舉辦的「美國保守政治行動會議」（CPAC）年度會議的與會者今天被確認感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

ACU表示，這名患者是在會議前感染，返回新澤西州後接受篩檢，確定呈現陽性反應，並已由美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認。他目前正被隔離接受治療中。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）發出聲明指出，白宮已經獲知此事，但目前沒有跡象顯示川普或彭斯（Mike Pence）會見這名與會者或是有近距離接觸。

葛里向表示，總統醫師、美國特勤局、白宮工作人員與各級機構密切合作，採取一切預防措施，以確保第一家庭及白宮的安全與健康。

她也呼籲民眾遵守美國疾管中心關於旅行與公共聚會的建議，包括生病時待在家中，並經常以肥皂洗手。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，川普政府許多高層都出席這場右翼組織的年度盛會，除了川普與彭斯外，還包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo)、衛生部長艾薩（Alex Azar）、運輸部長趙小蘭等人。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、川普女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner）等人還在會議上發言。