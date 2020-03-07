國民黨主席補選　青壯派立委江啟臣勝出

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國國民黨主席補選投票結果出爐，由48歲的立法委員江啟臣成功出線，擊敗前國民黨副主席郝龍斌，並將於下週一（9）正式宣誓就任。

今年總統大選國民黨遭受重挫，主席吳敦義率領全體黨務幹部請辭，百年政黨今（7）日舉行主席補選，然而受上次大選結果及新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，國民黨內原先便預估投票率將不高。

郝龍斌在晚間5時51分透過臉書聲明承認敗選，江啟臣則在國民黨記者會前透過臉書誓言，將把握這次改革契機，替國民黨重拾人民的信任。

江啟臣表示，「眼前本黨改革的路，艱難而遙遠，需要黨內外更多關心本黨的好朋友一起參與。國民黨更應該珍惜這次的改革契機，重拾人民的信任。」

江啟臣提及，主席補選從來就不是誰輸誰贏的選戰，而是選擇誰來扛起未來一年多的國民黨改革重擔，「投票結果不是輸贏，而是告訴我，黨員要求我，在未來一年兩個月必須扛起責任與黨員同志共同努力執行國民黨的改革任務，找回國民黨的驕傲！」

郝龍斌則恭喜江啟臣獲得勝利，「未來一年多的時間裡，他的責任重大，希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。」

67歲的郝龍斌也指出，祝福衷愛的國民黨，他相信「國民黨好，能讓台灣更好！」

國民黨主席暨中央常務委員選舉今日上午8時至下午4時投票，全國共有271個投開票所。全台加上海外黨員共約有12萬3,000多人投票，其中江啟臣或百分之68.8得票率，郝龍斌僅得百分之31.2得票率。