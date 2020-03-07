武漢肺炎歐洲蔓延　疫情指揮中心將德國法國西班牙列旅遊二級警示

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）因應新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲持續蔓延，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，提升法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示，民眾前往當地應加強防護；此外，從這三個國家入境的民眾，應落實14天自主健康管理。

指揮中心表示，近期武漢肺炎病例快速上升，且已有數起群聚事件發生，指揮中心評估已出現隱性社區傳播鏈。基於國人至德國、法國、西班牙當地具感染風險，因此即日起提升該三國旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），籲請民眾前往當地應加強防護；入境民眾若有這三個國家的旅遊史，也應落實14天自主健康管理。

鑒於指揮中心最新公布，外交部也自即日起相應調升德國、法國及西班牙旅遊警示為「黃色」，提醒民眾檢討應否前往，若有前往也應注意旅遊安全及自我健康管理。



指揮中心指出，法國截至6日累計613例確診案例，並有九例死亡，病例雖集中於北部瓦茲省（Oise），但法國境內一級行政區均出現病例，且已預期病毒將在近期在國內廣泛傳播。

此外，德國截至6日累計639例，病例雖半數集中於西部北萊茵西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），但全國百分之94一級行政區均出現病例；德國政府也已宣布國內處於疫情流行開端，許多大型活動也宣布延期。



西班牙截至6日則累計374例，五例死亡，病例集中於馬德里自治區，全國百分94一級行政區均出現病例，西班牙當局已宣布多項大型體育賽事取消觀賽。



因應國際武漢肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告（Warning）；日本、新加坡、法國、德國、西班牙列第二級警示，而泰國則列第一級注意（Watch）。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。