避免出現疫情缺口 鄭文燦視察桃園移工宿舍防疫

相關宣傳防疫海報張貼於移工宿舍的出入口(翻攝自桃園市政府網站) 相關宣傳防疫海報張貼於移工宿舍的出入口(翻攝自桃園市政府網站)

桃園市長鄭文燦昨（6）日下午前往蘆竹區及中壢區，視察「邦達國際人力股份有限公司、鎵興國際股份有限公司」移工宿舍，鄭市長表示，目前台灣移工人數約為71萬3,732人，分為產業移工與社福移工，其中超過11萬名移工落腳桃園工作及生活，是全國移工數最多的城市。

考量當前疫情變化，及工廠作為群聚的場所之一，市府除了協助相關工廠、宿舍的防疫措施外，也會持續關注移工的健康，避免成為防疫的缺口。

鄭市長提到，有關移工防疫措施所面臨的問題，首先是移工如需要居家隔離，其住所難尋，且有住戶排擠問題，桃園目前有中央的檢疫所，將由市府與中央研商是否可作為隔離處所使用，藉此來防堵疫情蔓延的可能性。

此外，市府已在研議合適場所設置檢疫處所，後續如有需求，市府也會考量啟用地方檢疫處所。

鄭市長也指出，針對移工不易購買口罩，及移工定期健檢須進出醫院，恐增加感染風險的問題，市府勞動局將會向勞動部建議比照交通業，由仲介業者依照移工引進數量統一購買口罩並配給。

另外，關於移工定期健康檢查，市府則將建議勞動部2種作法，其一為展延移工健檢時間，待疫情結束後再行健檢，避免疫情期間增加醫療院所的負擔；其二為開放一般診所或檢驗所進行移工定期健檢，相關措施也將持續與勞動部討論。

鄭市長也說，為了讓外籍移工能擁有立即性的防疫資訊，衛生局也會向衛生福利部反映，評估疾病管制署的LINE官方帳號「疾管家」新增四國語言的可能性，讓移工得以了解台灣最新疫情訊息。

鄭市長提及，桃園注重外籍移工輔導政策，例如推動廠住分離，讓外籍移工宿舍與工廠建物區隔，保障移工安全。而本次防疫亦是採取高標準政策，市府會持續與仲介業者保持密切聯繫，未來如發生集中檢疫的需求，也會共同合作，提供適切的協助。（新聞轉載自新住民全球新聞網）