川普欽點新任白宮幕僚長　由友台眾議員梅多斯接任

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國總統川普昨（6）日晚間突然宣布新任白宮幕僚長將由友台衆議員梅多斯擔任，取代代理幕僚長穆瓦尼，也成為川普上任三年多來第四位擔任該職務之人。

川普（Donald Trump）昨日在抵達佛羅里達州視察後，便透過推特宣布此人事異動，「我很高興宣布國會議員馬克梅多斯（Mark Meadows）將接任白宮幕僚長一職，我和馬克是舊識，一直維持非常好的關係。」

現年61歲的梅多斯是川普長期的盟友，自2013年起成為共和黨北卡羅萊納州眾議員，也是眾議院台灣連線（House Taiwan Caucus）成員，他在去年12月便宣布不再競選連任，並暗示他將進入川普政府工作。

保守派梅多斯擔任眾議員七年多期間，曾參與連署12項與台灣相關的法案，其中包括4日剛通過的《台北法案》（全名《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，梅多斯參與眾議院版本連署，眾議院在4日以415票贊成、0票反對通過參議院版本）及去年通過的《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019）等。

白宮幕僚長是美國總統高級幕僚，並領導白宮政務。先前便傳出川普想撤換已代理職務超過14個月的穆瓦尼（Mick Mulvaney），穆瓦尼將成為北國駐北愛爾蘭特使。