武漢肺炎疫情來亂 專家：台灣將成新興市場避險天堂

美國緊急降息2碼，加深市場對經濟疑慮，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，台灣產業鏈相對完整，台股擁有全球最高的現金殖利率，防疫獲肯定，相對令人安心，將成為新興市場的避險天堂。

羅瑋指出，就產業面而言，相對香港、新加坡等高度仰賴觀光及金融，台灣產業鏈相對完整，當中國、日本及韓國等國家受到疫情嚴重衝擊，台灣也享有轉單效益。

從資本市場觀察，羅瑋分析，台幣是全球新興市場中僅次於日圓第二強勢貨幣；台股擁有全球最高的現金殖利率，同時台灣防疫經驗更登上國際期刊，深受國際肯定，台灣相對安全，將成為新興市場的避險天堂。原本被視為避險天堂的日本，受疫情陰影籠罩，避險光環黯然失色。

元大投信董事長劉宗聖表示，台灣加權股價指數現金殖利率過去平均4.23%，從2011年迄今，台股配發股息已高達新台幣9.5兆元，台灣企業除具國際競爭力，更願意將股利發放給股東，企業配發股利率更逐年攀升，已高達61%，穩健的配息能力更促使外資持有台股比重達43%，遠高於外資占韓國股市的35%及日本股市的29%，投資邏輯經外資篩選與認可。

不過，羅瑋也提醒，希望美國聯準會（Fed）在7月前最多再降1碼就好，要不然就會落到較差情境。如果超過2碼以上，代表美國經濟有很大問題，一旦美國10年期公債殖利率貼近零，那代表市場極度的恐慌，恐怕要有擔心金融風暴的風險。

羅瑋指出，觀察近期美國消費信心及房市數據，美國經濟前景仍在正軌，多位Fed官員也抱持相同看法。接下來，觀察3月初公布的ISM製造業及非製造業指數，可以獲得更明確資訊。

關於疫情散播，羅瑋觀察，南半球現在是夏天，澳洲、紐西蘭的病例相當少，而香港、新加坡的疫情也穩定下來，顯示疫情是可以被控制的。現在歐美才開始口罩及衛生紙之亂，以中國、台灣、香港、新加坡的經驗，前後大約要6至8個星期左右，情況才會穩定下來。

安聯投信海外投資首席許家豪則認為，目前對於疫情可能影響至第2季的看法不變，減碼消費、旅遊等產業以及歐洲地區，並密切監控美國疫情發展，有必要時將採取調整措施，其他策略不變。

許家豪表示，雖然在市場大幅波動下，股市現在開始有一些吸引力了，例如S&P500指數掉到平均值以下，評價面吸引力浮現，但也因為每股盈餘（EPS）還沒有往下修，尤其是EPS應該還有下修的空間，以此來看，評價可能就還不夠低。