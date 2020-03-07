華盛頓州疫情嚴峻 學校和企業推行遠距上課上班

西雅圖是武漢肺炎疫情的重災區，華盛頓大學從9日開始改為全面網路上課。另外亞馬遜和微軟等總部設於華盛頓州的企業，也宣布鼓勵或強制員工須在家遠距離上班。

華盛頓大學（University of Washington）今天在官網宣布，9日起到3月20日這學季（quarter）結束前，所有教學和考試都必須以遠距離方式進行。

華盛頓大學校長考斯（Ana Mari Cauce）今天對校園師生發布電子郵件表示：「有些課的性質不適合遠距離傳授，會以其他方式替代。」

雖然暫時取消到教室上課，華盛頓大學的校園設施仍開放。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創華盛頓州，截至美西當地時間今天為止，美國14例死亡案例，華盛頓州就占13起，其中11起病逝於西雅圖附近的長青醫療中心（EvergreenHealth Medical Center），主要都與柯克蘭當地的生命護理中心（Life Care Center of Kirkland）有關；而另2起死亡案例發生在華盛頓州其他地方。

華盛頓大學職業健康專家貝克（Marissa Baker）對西雅圖時報（The Seattle Times）表示，當人們覺得無法控制狀況時，就會愈發感受到危險，這正是現在西雅圖的狀況。

貝克提到，美國多數的公衛專家表示戴口罩無法降低被傳染的危險，但是她認為，戴口罩可以提供人們對於置身病毒感染環境時的控制感（sense of control）。亦即民眾會因戴了口罩而感到較有安全感。

然而美國的口罩在市場上已缺貨至少一個月，多數美國民眾也不習慣戴口罩自我防禦，這恐不利美國人口密集的大都會防疫。

除了學校改為遠距離教學，科技公司本週也紛紛宣布鼓勵或強制員工須在家遠距離上班。

電商龍頭亞馬遜（Amazon）和搜尋引擎谷歌（Google）的西雅圖辦公室相繼發現各有一名員工確診，這兩家科技公司與總部設在華盛頓州的微軟公司 （Microsoft）都提出在家工作的選項。